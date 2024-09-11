業內人士5點反駁林明禎「冇資格紅」全部留言大比數狂讚
業內人士5點反駁林明禎「冇資格紅」 ：
1 / 樣靚零死角
廣告公司合夥人Terry在個人Facebook專頁「Terry的媒體懶人堂」中發長文為林明禎平反。Terry表示自己公司與林明禎合作過數次，每次都合作愉快。首先要大讚林明禎外型保持得非常好。Terry表示上鏡靚其實好難，並不是樣生得靚就可以：「表情管理身材管理重要性格管理，要張張相都靚，大大個OOH放你大頭仲要零死角，唔係個天對你好就得，你都要對自己好對客戶好對團隊好。」
2 / 表情控制、動作控制樣樣做得好
Terry續指認為林明禎表情控制方面都做得好好：「就算用幾強嘅風機吹住佢，真係可以每秒，講緊每秒都做到唔同表情。個動作啱晒，打燈就晒明禎姿勢同角度，然後攝影師要求明禎個身唔好郁，淨係轉表情，佢真係可以完全唔郁，但係每秒個表情都唔同，仲要靚喎。」Terry強調影相表情動作係要練的，而且並不是每個人都能練得成。
3 / 長期保持High Energy
Terry又大讚林明禎每次到拍攝現場，無論拍片定影相，都會「長期保持High Energy」。每次都會與拍攝團隊溝通，而且都會主動同人打招呼，而且都會記得每個單位的代表。
4 / 敬業絕不馬虎
林明禎的敬業精神亦獲激讚：「拍廣告前要開會，我哋去佢以前住嘅酒店會議廳，開咗兩個鐘頭事前會議，無論有冇對白表情，所有嘢佢都會追住導演問到篤。」而且有次雖然導演都已經表示收貨，但林明禎都想再拍多次：「有一個shot要拍佢喊，拍到導演都已經收貨，現場已經唔可以再拍，明禎係衝出嚟捉住導演，係咁話「俾我拍多一次」，因為佢覺得自己可以再做好啲。」
5 /對傳媒訪問超用心
而且林明禎對傳媒訪問都非常用心：「出活動，預時間俾傳媒做訪問，明禎係答到Overrun，總之有佢喺度，傳媒嚟到點都唔會空手而回。」此篇文章一出，即獲逾3千讚好，就連曾同林明禎合作《飯戲攻心 》系列的導演陳詠燊亦留言力撐！
以下為全文截圖：
全部留言清一色狂讚：成功嘅總有佢嘅原因
該發文一出，即刻惹來大批網民讚好和留言，全部留言都清一色狂讚林明禎，亦有其他行內人包括《飯戲攻心》系列導演陳詠燊留言大讚林明禎。「呢個我同意。曾經試過同明禎喺外地拍6日5夜，對足咁多日佢都係一樣咁禮貌、咁專業，而且非常照顧人，一個人點假都唔會扮到6日，佢係真心pure值得紅」「Edan 直頭為港增光啦」「明禎唔紅，天理不容！」
「講緊真係識做人，仲要做嘢交足貨，埋位又唔會耍大牌，事前準備功夫又做得夠，有唔熟嘅Task直程會請老師自己練定先，總之務求唔好阻到大家做嘢。有呢個意識唔難，紅咗咁多job都仲keep住有呢個意識就好難。做藝人唔容易的，成功嘅總有佢嘅原因。」等。