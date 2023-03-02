林明禎高EQ回應零準備網紅主持 觀眾暴怒鬧爆：睇到勁起雞皮戥明禎難受
網紅主持零準備做訪問 搞到林明禎超崩潰
林明禎早前上Youtube頻道「好青年荼毒室」接受訪問時，談及到自己學習廣東話的難處，其中講到曾經因為語言問題，而在拍攝《飯氣攻心》時遇上困難。當林明禎問到在場兩位主持有否看過《飯氣攻心》時，其中一名主持頌頌竟然話「準備睇」，令林明禎呆咗幾秒，之後先扮喊回應：「竟然都有人冇睇過《飯氣攻心》」，為尷尬的場面圓場。之後林明禎再問該主持有冇睇過《救殭清道夫》，該主持就沉默冇回應，搞到林明禎崩潰表示：「換人換人換人！」
女神林明禎高EQ以「8字」神回應
面對在零準備的情況下進行訪問的主持，女神林明禎依然回應得大方得體，高EQ地完成整個訪問。期間主持頌頌亦有嘗試解釋：「我都有特登睇你啲訪問嚟做功課，但無理由係架巴士到睇戲㗎嘛，係唔係先？」林明禎聽完之後一臉唔收貨，仲話宜家好多地方、戲院可以睇到《飯氣攻心》，建議主持：「多啲支持香港電影」。
觀眾暴怒鬧主持：睇到勁起雞皮戥明禎難受
訪問一出街，不少觀眾都紛紛留言怒斥主持頌頌不尊重受訪者林明禎，認為浪費了邀請到林明禎的大好機會：「嘥咗！換人啦」、「真係好尷尬的主持」、「真心我未睇過一個訪問可以咁嬲，點解咁唔尊重個主題，唔尊重個受訪者！到底發生咩事？」、「我睇到勁起雞皮戥佢難受呀大佬」等。
一齊睇女神林明禎如何高EQ接受訪問！
林明禎認真得體！
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