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林明禎高EQ回應零準備網紅主持 觀眾暴怒鬧爆：睇到勁起雞皮戥明禎難受

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「大馬女神」林明禎早前獲「第十六屆亞洲電影大獎」邀請擔任青年推廣大使，並且以大使身份上Youtube頻道「好青年荼毒室」接受訪問，不過其中一名主持頌頌竟然在零準備兼從未看過林明禎電影的情況下進行訪問。雖然女神林明禎大方得體高EQ完成整個訪問，但依然惹來大批觀眾怒罵該主持：「點解可以咁唔尊重受訪者！」

網紅主持零準備做訪問 搞到林明禎超崩潰

林明禎早前上Youtube頻道「好青年荼毒室」接受訪問時，談及到自己學習廣東話的難處，其中講到曾經因為語言問題，而在拍攝《飯氣攻心》時遇上困難。當林明禎問到在場兩位主持有否看過《飯氣攻心》時，其中一名主持頌頌竟然話「準備睇」，令林明禎呆咗幾秒，之後先扮喊回應：「竟然都有人冇睇過《飯氣攻心》」，為尷尬的場面圓場。之後林明禎再問該主持有冇睇過《救殭清道夫》，該主持就沉默冇回應，搞到林明禎崩潰表示：「換人換人換人！」

林明禎 林明禎在訪問中提及到自己在拍攝《飯戲攻心》時所遇到的困難，並問到主持們有冇睇《飯戲攻心》
林明禎在訪問中提及到自己在拍攝《飯戲攻心》時所遇到的困難，並問到主持們有冇睇《飯戲攻心》。（圖片來源：[email protected]好青年荼毒室 截圖）
林明禎 主持頌頌右）竟然話冇睇，準備睇。
主持頌頌（右）竟然話冇睇，準備睇。（圖片來源：[email protected]好青年荼毒室 截圖）
林明禎 搞到林明禎呆咗幾秒，之後先扮喊幫手圓場。
搞到林明禎呆咗幾秒，之後先扮喊幫手圓場。（圖片來源：[email protected]好青年荼毒室 截圖）
林明禎 之後林明禎又問到主持頌頌有冇睇《救殭清道夫》
之後林明禎又問到主持頌頌有冇睇《救殭清道夫》。（圖片來源：[email protected]好青年荼毒室 截圖）
林明禎 結果主持頌頌沉默冇回應，搞到林明禎都忍唔住叫換人！
結果主持頌頌沉默冇回應，搞到林明禎都忍唔住叫換人！（圖片來源：[email protected]好青年荼毒室 截圖）
林明禎 雖然主持在毫無準備下進行訪問，搞到場面非常尷尬，但林明禎依然不失風度，高EQ完成整個訪問。
雖然主持在毫無準備下進行訪問，搞到場面非常尷尬，但林明禎依然不失風度，高EQ完成整個訪問。（圖片來源：[email protected]好青年荼毒室 截圖）

女神林明禎高EQ以「8字」神回應

面對在零準備的情況下進行訪問的主持，女神林明禎依然回應得大方得體，高EQ地完成整個訪問。期間主持頌頌亦有嘗試解釋：「我都有特登睇你啲訪問嚟做功課，但無理由係架巴士到睇戲㗎嘛，係唔係先？」林明禎聽完之後一臉唔收貨，仲話宜家好多地方、戲院可以睇到《飯氣攻心》，建議主持：「多啲支持香港電影」。

林明禎 主持頌頌有嘗試過扮有做功課反問林明禎問題
主持頌頌有嘗試過扮有做功課反問林明禎問題。（圖片來源：[email protected]好青年荼毒室 截圖）
林明禎 點知原來主持做錯功課，半個小時內作曲嘅唔係林明禎，係恆仔同周國賢！
點知原來主持做錯功課，半個小時內作曲嘅唔係林明禎，係恆仔同周國賢！（圖片來源：[email protected]好青年荼毒室 截圖）
林明禎 林明禎出曬力咁幫手圓場！
林明禎出曬力咁幫手圓場！（圖片來源：[email protected]好青年荼毒室 截圖）
林明禎 最後都忍唔住暗寸主持一句！
最後都忍唔住暗寸主持一句！（圖片來源：[email protected]好青年荼毒室 截圖）

觀眾暴怒鬧主持：睇到勁起雞皮戥明禎難受

訪問一出街，不少觀眾都紛紛留言怒斥主持頌頌不尊重受訪者林明禎，認為浪費了邀請到林明禎的大好機會：「嘥咗！換人啦」、「真係好尷尬的主持」、「真心我未睇過一個訪問可以咁嬲，點解咁唔尊重個主題，唔尊重個受訪者！到底發生咩事？」、「我睇到勁起雞皮戥佢難受呀大佬」等。

林明禎 訪問一出，不少網民都紛紛留言鬧爆主持，搞到頻道主人鹽叔都出嚟道歉！
訪問一出，不少網民都紛紛留言鬧爆主持，搞到頻道主人鹽叔都出嚟道歉！（圖片來源：[email protected]好青年荼毒室）
林明禎
（圖片來源：網民留言截圖）
林明禎
（圖片來源：網民留言截圖）
林明禎
（圖片來源：網民留言截圖）
林明禎
（圖片來源：網民留言截圖）
林明禎
（圖片來源：網民留言截圖）

一齊睇女神林明禎如何高EQ接受訪問！

林明禎認真得體！

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]好青年荼毒室、網民留言截圖

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