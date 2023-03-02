林明禎高EQ回應零準備網紅主持 觀眾暴怒鬧爆：睇到勁起雞皮戥明禎難受

「大馬女神」林明禎早前獲「第十六屆亞洲電影大獎」邀請擔任青年推廣大使，並且以大使身份上Youtube頻道「好青年荼毒室」接受訪問，不過其中一名主持頌頌竟然在零準備兼從未看過林明禎電影的情況下進行訪問。雖然女神林明禎大方得體高EQ完成整個訪問，但依然惹來大批觀眾怒罵該主持：「點解可以咁唔尊重受訪者！」