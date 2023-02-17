林明禎來港變吸金女王大曬香港新居照 兼在IG公開搲著數

憑著一口半咸淡的廣東話、加上甜美笑容和玲瓏浮凸的身形，讓「大馬女神」林明禎大受網民歡迎，自去年來港發展，並與子華神出演電影《飯戲攻心》後，明禎BB人氣再度急升，隨即成為眾多品牌及廣告商的寵兒，吸金力驚人，近日她就在IG大曬她疑似在跑馬地的新居相，仲公開搲著數！