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林明禎來港變吸金女王大曬香港新居照 兼在IG公開搲著數

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憑著一口半咸淡的廣東話、加上甜美笑容和玲瓏浮凸的身形，讓「大馬女神」林明禎大受網民歡迎，自去年來港發展，並與子華神出演電影《飯戲攻心》後，明禎BB人氣再度急升，隨即成為眾多品牌及廣告商的寵兒，吸金力驚人，近日她就在IG大曬她疑似在跑馬地的新居相，仲公開搲著數！

林明禎 明禎BB 明禎BB可以話係新一代「香港廣告女神」
林明禎有份主演的《飯戲攻心》票房勁收近8千萬，她更憑「阿喵」一角成功入圍金像獎「最佳女配角」獎。（圖片來源：[email protected]

林明禎 成新一代「香港廣告女王」

現年32歲的「大馬女神」林明禎（明禎BB），去年就將事業重心從台灣搬到香港，短短一年便在香港人氣急升，無論衣、食、住、行的代言，都可以見到她身影，可以話係新一代「香港廣告女王」！日前明禎BB係IG大曬香港新居相，見到有個超大露台，但屋內仍然空空如也，所以明禎BB就公開搲著數！

林明禎 林明禎人氣高企，成為大小廣告商的寵兒，近年更把發展基地移到香港。
林明禎人氣高企，成為大小廣告商的寵兒，去年開始更把發展基地移到香港。（圖片來源：[email protected]
林明禎 明禎BB 連駕駛學校都搵明禎BB做代言人。
連駕駛學校都搵明禎BB做代言人。（圖片來源：[email protected]

明禎BB在IG公開搲著數

明禎BB嘅IG Story先用可愛卡通貼紙遮著新居露台外嘅景觀，相信係怕住址曝光，而屋內則貼上梳化、床、焗爐、枱、浴缸等可愛卡通貼紙，並留言：「歡迎任何傢具贊助」。

林明禎 明禎BB 明禎BB新居有大露台，不過屋內空空如也，所以係IG公開搲著數！
明禎BB新居有大露台，不過屋內空空如也，所以係IG公開搲著數！（圖片來源：[email protected]

有30多個廣告代言在手

明禎BB有接近30多個廣告代言在手，代言產品包括有運動品牌、飲品、遊戲機、手機同按摩椅都有，亦令她的形象更加入屋，相信今次明禎BB在IG公開搲著數，好快就會有贊助商搵上門！

林明禎 明禎BB之前又做過按摩椅代言人。
明禎BB之前做過按摩椅代言人，唔知新居會唔會好快多張新嘅按摩椅？（圖片來源：[email protected]
林明禎 明禎BB 明禎BB真係有好多有廣告！
明禎BB真係有好多有廣告！（圖片來源：[email protected]

明禎BB嘆香港樓價太貴

雖然吸金力驚人，但明禎BB同大家一樣都覺得香港樓價太貴，笑言如果想在香港買樓，要多拍10年廣告先得。不過她都希望有一日可以在香港置業，仲透露因爲自己在馬來西亞住慣獨立屋，所以未來在香港買樓，都會首選獨立屋，最希望可以景觀開揚靠山，同埋有大玻璃窗同露台，見到今次她曬出的新居相，相信好啱明禎BB心水。

林明禎 明禎BB 明禎BB雖然有接近30個廣告代言，財力應該有返咁上下，不過佢同大部分香港人一樣覺得香港樓價太貴
明禎BB雖然有接近30個廣告代言，財力應該有返咁上下，不過佢同大部分香港人一樣覺得香港樓價太貴。（圖片來源：[email protected]

曾被爆嫌棄代言價出手太低

2014年在網上爆紅的明禎BB，翌年就離開家鄉馬來西亞飛到台灣發展，期間都拍過不少台劇。不過出道無耐，她就曾被爆料指對公司的工作有意見，例如控慾強、精打細算，會嫌棄廠商開價太低不符合經濟效益，就會拒絕邀約，不過最後經理人公司都有出面否認這個傳聞。

林明禎 明禎BB 明禎BB出道無耐就曾被爆料指對公司嘅工作有意見，會嫌棄廠商開價太低唔符合經濟效益
明禎BB出道無耐就曾被爆料指對公司嘅工作有意見，會嫌棄廠商開價太低唔符合經濟效益（圖片來源：[email protected]

林明禎誤打誤撞成為IG紅人

林明禎早前曾現身浸會大學擔任講座嘉賓，講座以「由網絡甜心到演員之路」為主題，當日有不少林明禎粉絲到場支持她，只見林明禎不斷嘗試用廣東話回答提問，雖然廣東話仍是唔鹹唔渡淡，但看得出她真的很盡力，更獲得觀眾拍掌鼓勵。

林明禎 林明禎最初以歌手身份出道。
林明禎最初以歌手身份出道。（圖片來源：[email protected]

在IG分享靚相

談到當年為何入行，林明禎表示2014年底，因為姐姐的一句說話而改變了她的一生，原來她起初的工作與娛樂圈完全無關係，但因工作壓力大，姐姐向她說：「明禎！我跟你說有個APP真的很好玩叫Instagram，你只要把照片上傳就會有like。」結果林明禎在IG分享靚相，很快就在社交網迅速竄紅，成為宅男女神。

林明禎 人靚歌甜的林明禎，形象雖帶點性感，不過非常正面。
人靚歌甜的林明禎，形象雖帶點性感，不過非常正面。（圖片來源：[email protected]

冇諗住做藝人

林明禎天生一副明星相，甜美樣子加出眾身材，不少娛樂公司都向她招手，林明禎坦言當時的感覺很奇妙，可是當工作機會接踵而來，她卻感到非常抗拒：「我冇諗住做藝人！因為那個時候我準備去讀書，當時已經繳交學費，突然間有這樣的機會。」

林明禎 林明禎當年在IG上載靚相一夜成名，她無意成為網紅，後來更有經紀公司搵上門，但她因為要讀書，拒絕了不少邀請。
林明禎當年在IG上載靚相一夜成名，她無意成為網紅，後來更有經紀公司搵上門，但她因為要讀書，拒絕了不少邀請。（圖片來源：[email protected]

唱歌只為興趣

當時仍在美容院工作的林明禎，獲一位大馬歌手親自聯絡她，問她有沒有興趣成為歌手，不過林明禎表示自己唱歌只是為興趣，並沒有專業知識，對方極力游說她：「沒有關係，我們可以提供很多相關免費課程培訓。」

林明禎 同媽咪一齊影相時，林明禎就換上了另一套外套和短裙。
當年對入行十五十六的林明禎，多得林媽媽的鼓勵所以才入行。（圖片來源：[email protected]

2015年在台灣出道

當時林明禎思前想後都決定唔到，林媽媽對她說：「人生這麼短暫，有新的嘗試，你還年輕，為何你不敢去闖一闖？」在林媽媽的鼓勵下，林明禎放膽一試，於2015年赴台灣展開其演藝事業。

林明禎 林媽媽keep得甚好，與林明禎似兩姊妹多些。
林媽媽keep得甚好，與林明禎似兩姊妹多些。（圖片來源：[email protected]

曾每日隔空向母親哭訴

由平淡的打工仔變成萬人迷，林明禎坦然入行初期非常唔習慣：「每一天我都覺得完蛋了！因為第一次離家這麼遠，在台灣一個人住，我每天都打電話給媽媽哭着說 『媽媽我做錯決定了我不要！他們每天向我面對鏡頭講話，以及面對鏡頭自我介紹，還要笑又叫我拍照，這些我都很不習慣』這些對我來講都很難。」

林明禎 林明禎坦言做藝人的生活起初極不習慣，每天都以淚洗面，越洋打電話給媽媽訴苦。
林明禎坦言做藝人的生活起初極不習慣，每天都以淚洗面，越洋打電話給媽媽訴苦。（圖片來源：[email protected]

克服困難愛上演戲

林明禎持續了兩三年都未能適應藝人生活，直到17年她在台灣接拍了第一部電影《救殭清道夫》，雖然拍攝期間因為太辛苦而不斷吐苦水，當時林明禎大呻拍戲很累，甚至不想再做演員，不過當她入場觀看完這部電影後，心態竟完全改變：「這個過程是多麼珍貴，有很多回憶讓我覺得所有的辛苦都是值得，那一刻我突然心想，我還想繼續當演員。那一刻開始我愛上了演戲。」

林明禎 17年林明禎在台灣拍了第一部電影《救殭清道夫》，就是這套戲令她愛上演戲。
17年林明禎在台灣拍了第一部電影《救殭清道夫》，就是這套戲令她愛上演戲。（圖片來源：《救殭清道夫》宣傳照）
林明禎 去年林明禎參演《飯戲攻心》，電影大收七千萬票房，令林明禎在香港更受歡迎。
去年林明禎參演《飯戲攻心》，電影大收七千萬票房，令林明禎在香港更受歡迎。（圖片來源：[email protected]

常見問題

將來還有什麼演唱會值得留意？

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情人節有什麼好去處推介？

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撰文：東方新地（部分內容轉載自New Monday）圖片來源：[email protected]、《救殭清道夫》宣傳照

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