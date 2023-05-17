林明禎為酒店水上樂園代言泳裝包上頸 惹網民洗版式投訴：課金不足？
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從來唔會令大家失望的「大馬女神」林明禎，終於都「失手」，最近她為澳門一間酒店的水上樂園代言，一張置身酒店泳池的代言照竟然唔係養眼三點式，連一件頭都冇，林明禎身穿包到上頸的泳衣，令網民鼓譟，群起在該酒店社交網留言投訴！
林明禎造訪水上樂園 包到冚上陣
大馬女神林明禎成為澳門一間六星級酒店內的水上樂園代言人，官方社交網公開了一張她造訪水上樂園的照片，只見身穿粉紅色泳衣的林明禎在泳池中展露甜美笑容，其泳衣款式極度保守，類似一件領口包到上頸的背心，雖然心口以上露出水面，不過都係零睇頭。
明禎粉絲極度不滿 洗版式留言投訴
對於向來走健康性感路線的林明禎來說，這張照片的吸睛度等於零，難怪會令一眾粉絲詐晒型，紛紛湧到酒店的社交網洗版，「有冇搞錯，包到咁實」、「竟然不是著比堅尼，新濠課金不足？」、「落水都著到咁，開始諗，佢係咪男人黎」、「可能宗教原因」，部份網民的留言都好幾搞笑！
吸金女神代言種類多 露腰家常便飯
林明禎近年成功打入香港市場，深受廣告客戶歡迎，而她代言的品牌種類甚多，除了一般的美容扮靚，還有啤酒、女士衛生用品、財務公司、電器產品等等，而林明禎的招牌造型是穿Tube Top或小背心露出纖腰，健康得來又有嘢睇，相比之下去水上樂園包到上頸真係令人大失所望。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、[email protected] City Macau 新濠影滙