林明禎為酒店水上樂園代言泳裝包上頸 惹網民洗版式投訴：課金不足？

從來唔會令大家失望的「大馬女神」林明禎，終於都「失手」，最近她為澳門一間酒店的水上樂園代言，一張置身酒店泳池的代言照竟然唔係養眼三點式，連一件頭都冇，林明禎身穿包到上頸的泳衣，令網民鼓譟，群起在該酒店社交網留言投訴！