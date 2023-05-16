林明禎遊阿聯酋不忘晒傲人身材 露腰裝配斜孭袋令沙漠升溫

32歲的林明禎憑《飯戲攻心》成功打入香港市場，人氣急升工作接踵而來，豬籠入水的她早前遷入月租4萬的港島區豪宅，早前又請家人外出旅遊，林明禎上載與家人到阿聯酋旅行的照片到社交網，穿上白色露腰裝，再加個斜孭袋的林明禎充滿自信，身材更見立體，成功衝擊熱情的沙漠！