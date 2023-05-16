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林明禎遊阿聯酋不忘晒傲人身材 露腰裝配斜孭袋令沙漠升溫

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32歲的林明禎憑《飯戲攻心》成功打入香港市場，人氣急升工作接踵而來，豬籠入水的她早前遷入月租4萬的港島區豪宅，早前又請家人外出旅遊，林明禎上載與家人到阿聯酋旅行的照片到社交網，穿上白色露腰裝，再加個斜孭袋的林明禎充滿自信，身材更見立體，成功衝擊熱情的沙漠！

林明禎 身在阿聯酋沙漠的林明禎。
身在阿聯酋沙漠的林明禎。（圖片來源：[email protected]

林明禎與家人東京會合

早前林明禎飛到東京工作，之後與家人在當地會合，在東京玩樂兩日後，原來一家人又飛去阿聯酋，享受大漠景色與陽光玩遊戲，日前林明禎放了多張在沙漠影的照片及短片，外遊不忘晒身材。

林明禎 林明禎在東京與家姐及細佬會合，睇吓林明禎行街都要晒身材。
林明禎在東京與家姐及細佬會合，睇吓林明禎行街都要晒身材。（圖片來源：[email protected]
林明禎 留意番，林明禎身旁的家姐林詩枝都好吸睛。
留意番，林明禎身旁的家姐林詩枝都好吸睛。（圖片來源：[email protected]
林明禎 緊身冷衫亦遮唔到驕人上圍。
緊身冷衫亦遮唔到驕人上圍。（圖片來源：[email protected]

斜孭袋凸顯身材

身為大馬女神的林明禎從來唔會令大家失望，擁有驕人上圍及22吋黃蜂腰的她，被網民封為「真人版娜美」，相中的林明禎一身全白造型勁有仙氣，內穿貼身露腰小背心，加多個斜孭袋，驕人身段盡現眼前。

林明禎 林明禎在沙漠展示斜孭袋的威力。
林明禎在沙漠展示斜孭袋的威力。（圖片來源：[email protected]
林明禎 林明禎在沙漠上奔馳，刺激大家的眼球。
林明禎在沙漠上奔馳，刺激大家的眼球。（圖片來源：[email protected]

與姪女互動畫面勁有愛

今次與林明禎結伴外遊的還有同樣是女神級的家姐林詩枝、型仔細佬及約6歲的姪女，向來非常愛錫姪女的林明禎，在沙漠與姪女一齊手捧飼料餵白羚羊及羚羊BB，畫面非常有愛。看到林明禎與白羚羊零距離接觸及餵食，大量網民表示好羨慕：「好想做羊、被明禎BB餵食！」

林明禎 林明禎與身後的白羚羊合照。
林明禎與身後的白羚羊合照。（圖片來源：[email protected]
林明禎 與姪女一齊餵羚羊BB，好溫馨！
與姪女一齊餵羚羊BB，好溫馨！（圖片來源：[email protected]
林明禎 林明禎在四驅車上擺pose。
林明禎在四驅車上擺pose。（圖片來源：[email protected]
林明禎 林明禎由姪女負責操刀影靚相。
林明禎由姪女負責操刀影靚相。（圖片來源：[email protected]
林明禎 怕曬的林明禎翻看照片。
怕曬的林明禎翻看照片。（圖片來源：[email protected]

猛料家姐嫁大馬富商

林明禎擁有天使臉孔和魔鬼身材就係人都知，但原來其猛料胞姐林詩枝（Brandy）亦絲毫不比妹妹遜色。33歲的Brandy比明禎大一歲，在馬來西亞選美亞軍出身，現在是集模特兒、演員、歌手於一身的全能藝人，在大馬亦擁有不小的名氣。據知Brandy已經嫁人，老公是大馬林姓富商，身家超過20億港元，非常巴閉。二人婚後育有一女，雖然林詩枝已是人妻人母，但姣好身材絕對零走樣，更不時在IG大派福利！

林明禎 「大馬女神」林明禎擁有天使臉孔和魔鬼身材就係人都知，但原來其猛料胞姐林詩枝Brandy）亦絲毫不比妹妹遜色。
「大馬女神」林明禎擁有天使臉孔和魔鬼身材就係人都知，但原來其猛料胞姐林詩枝（Brandy）亦絲毫不比妹妹遜色。（圖片來源：[email protected]
林明禎 32歲的Brandy在馬來西亞選美亞軍出身。
33歲的Brandy在馬來西亞選美亞軍出身。（圖片來源：[email protected]
林明禎 林詩枝雖然是人妻人母，但姣好身材絕對零走樣。
林詩枝雖然是人妻人母，但姣好身材絕對零走樣。（圖片來源：[email protected]

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected]

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