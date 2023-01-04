林明禎著短裙仔坐水晶360險「失守」 網民：有冇人想做嗰塊玻璃
林明禎 唔驚坐水晶車廂
林明禎近帶埋媽媽一齊為昂坪360拍攝廣告，其中她所坐的水晶車廂，四邊同底部由全透明強化玻璃製造，明禎都話以為自己會畏高，點知佢掛住睇風景唔記得咗驚：「搭纜車沿途有山有水，所以掛住睇風景唔記得驚，仲同媽咪喺車廂度周圍自拍！」
網民：這樣裙底不就被看光光
穿著藍色格仔迷你短裙的林明禎大騷白滑美腿，坐在玻璃地板上看風景，引起不少網民擔心林明禎會「失守」走光，紛紛表示：「這樣裙底不就被看光光」、「透明的，好可怕」、「上下左右都睇晒」、「美腿被看光」、「這是什麼可怕的交通工具」等等。
網民想做纜車下的草
亦有男網民表示：「好想在纜車的下面」、「有冇人想做嗰塊玻璃」、「真的好羨慕那塊玻璃」、「我是下面的草就好」、「下面啲人就幸福」、「早知道我就去山邊下面去行山啦」等，更有網民直指這個360水晶車廂，好似AV中的「魔鏡號」汽車！
張蔓莎都有著短裙仔坐水晶車廂
除了女神林明禎之外，早前張蔓莎亦有穿上短裙在水晶車卡中進行拍攝。由於昂坪360車卡下面已經是昂坪山路，不時都有行山人士走過，所以不少網民都擔心透明的水晶車卡好易會成女生最新的「走光黑點」！
林明禎獻出第一次
林明禎當日在水晶車廂中狂擺Pose自拍，仲自爆係纜車迷：「今次係我第一次坐昂坪360纜車，不過如果去海外旅行，纜車係我指定嘅景點，所以一聽到話為呢度拍攝宣傳片，可以率先搭幾乎係全透明嘅車廂覺得好特別，我就話點都要接呢個Job。」
透露男仔識影相會加分
林明禎透露自己有獨特的自拍秘技：「就係影好多張相，影到自己滿意為止！再慢慢刪去唔好睇嘅照片，不過有人幫我影就更好！所以如果男仔識幫女仔影相，係會加好多分，大家記得追女仔前要先增進攝影技巧。」
計劃帶埋家姐細佬再搭360
當日林明禎同媽咪一齊開工，她笑指見到媽咪都影咗好多嘅相，玩得好開心：「所以我計劃遲啲帶埋家姐同細佬再嚟多次，當係家庭旅行。之前聖誕我要留港工作，所以好懷念未入行之前跟家人開Party、看看燈飾嘅時候！我已經準備好禮物送畀佢哋，始終我工作較忙，平常少時間陪媽媽，要好好報答佢。」
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