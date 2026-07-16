自然系女子旅行｜林映暉再提「身材焦慮」 3年前爆喊揭抗拒比堅尼原因
林映暉催眠過程中憶起中學時期創傷經歷
2023年10月，林映暉在J2節目《不正常愛情研究所》中接受催眠師Catman的催眠治療，嘗試找出自己長年抗拒穿比堅尼出鏡的心理根源。她在催眠前坦言：「係好驚，第一次着時成個人震晒，係唔知點解。」催眠過程中，暉哥逐漸回溯到中學時期的記憶，憶起因為發育較早，曾被工人姐姐稱讚「身材好」，令她開始意識到自己與同齡人的不同，從此對展露身材產生強烈的抗拒感。
暉哥喊住承認害怕被外界只關注身材
在催眠師引導下，林映暉情緒崩潰，喊住爆出內心深處的恐懼：「感覺好奇怪，唔通我真係大啲？中學時發現其他人都唔係咁大，好似同人哋唔同，驚人淨係注意我嘅身材。」謎底終於解開，暉哥多年來抗拒比堅尼的真正原因，是擔心觀眾只聚焦於她的身材而忽略她的專業表現。事後她形容催眠感覺仿如穿過時光隧道回到童年，甚至重現被媽媽責備無做功課的畫面。
《自然系女子日本旅行》拍攝多輯身材焦慮依然存在
事實上，林映暉主持《自然系》系列節目多年，經常需要穿著比堅尼浸溫泉出鏡，其驕人身材更令節目爆紅，被網民大讚為香港爭光。然而即使拍攝經驗豐富，她在最新一輯《自然系女孩3》中仍被同行主持Joey問到：「你拍咗咁多輯《自然系》，浸過好多溫泉，點解每次落水你都好似好緊張、好驚咁？」暉哥再次提及自己的身材焦慮，解釋穿比堅尼出鏡始終會害羞，但開拍後就會自然投入。
網民對暉哥身材焦慮反應兩極引發熱議
林映暉的坦白引起網民兩極反應，有人質疑她「扮野到」、「又要露又要咁委屈」，亦有網民直接留言：「你叫iPad果班情何以堪」，暗諷她擁有好身材卻訴苦。不過同時亦有大量觀眾給予正面支持，讚賞她勇敢面對內心恐懼，更有人留言「佢身材堅正！」表示欣賞。三年過去，暉哥的身材焦慮話題再度被翻出討論，證明這個議題在觀眾心中仍然留有深刻印象。
林映暉爆喊：唔通我真係大啲
節目中Catman 好快令暉哥接受催眠，她憶述第一次著 bikini 的經歷，原來被工人姐姐讚過「身材好」。在 Catman 引導下暉哥喊住爆料︰「感覺好奇怪，唔通我真係大啲？中學時發現其他人都唔係咁大，好似同人哋唔同，驚人淨係注意我嘅身材。」最後謎底解開，暉哥抗拒 bikini 的原因，是擔心大家只關注自己的身材。事後暉哥講返催眠後的感覺，仿如穿過時光隧道回到童年，還被媽咪責備無做功課。