自然系女子旅行｜林映暉再提「身材焦慮」 3年前爆喊揭抗拒比堅尼原因

林映暉（暉哥）主持J2旅遊節目《自然系女子日本旅行》多輯以來，每次穿著比堅尼落水都顯得異常緊張，這個謎團早在2023年已經揭開。當年她在節目中接受催眠治療後崩潰落淚，親口道出埋藏多年的心理陰影，而背後原因竟然與她引以為傲的身材有關。