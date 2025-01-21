萬千星輝頒獎典禮2024｜林景程棄物理治療師8倍高薪入行 為追夢連踩40小時
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40歲林景程憑《反黑英雄》奪最佳男配角，回看他成名之路，非常勵志！林景程為演員夢曾連踩40小時工作⋯⋯
入行多年吐氣揚眉 得獎感謝亡母：我冇學壞
頒獎台上，林景程逐一多謝一路上給予他機會的人，又對於2008年病逝的母親致謝：「佢好擔心我入呢一行會學壞，我想同你講我今日拎咗個獎，我過得好好，同埋我應該都冇壞到，我希望你會滿意今日嘅我！」
從小熱愛演藝 讀物理治療賺錢助追夢
林景程自小熱愛唱歌，初中時已跟家人表示想朝演藝之路進發，繼而積極參與各區歌唱比賽，希望爭取入行機會，可惜過程就不甚順利。可能因見他演藝之路不順，林景程家人就鼓勵他先修讀物理治療，先取得大學學位才繼續「追夢」，而最終他亦入讀理工大學物理治療系，畢業後成為註冊物理治療師並於診所工作。
林景程自言自己並非「高材生」，謙稱自己只有「小聰明」加上當年學位充足，自己才「摱車邊」順利畢業。雖然已考得專業資格，但林景程亦未有因而放棄追夢；他在2009年參加《超級巨聲》，繼而在TVB出道，自從2012年開始拍劇，但演出機會一直不多；至2018年，他在《三個女人一個「因」》飾演大律師白保運，角色刻薄性格令他在觀眾心中留下較深刻印象。
打兩份工直踩40小時：6點完廠直接返工
林景程一直有保留物理治療師副業，同時繼續做演員實行雙線發展。然而演員收入不高又不穩定，相對而言物理治療師人工可以是演員的7至8倍。對此林景程就直言一直只當物理治療師是副業，真正興趣始終是演員。
林景程又指兼顧兩份工作過程艱辛，曾試過為兩份工作直踩40小時「拍完劇，放工沖個涼就要去返物理治療」，有時甚至是「6點完廠再直接返工（物理治療）」，過程雖然辛苦甚至會被妻子「詐型」，但妻子亦不時提醒演員才是林景程真正興趣所在，今次他獲得最佳男配角肯定亦份外值得高興。
圖片來源：TVB截圖、林景程IG資料或影片來源：原文刊於新假期