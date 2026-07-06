林智樂一句話掀風暴 網民重提冼靖峰失言事件 「沙士死剩種」舊帳再被翻出
林智樂Threads短短數句觸發網民聯想舊事
現年22歲的林智樂並未在帖文中指名道姓，僅以「職場欺凌」四字帶出話題，但留言區迅速湧現大量回應，有網民直接留言「你咪比Archie欺凌你囉！live話你係死剩腫，你有咩感受先？」，更有人連續tag冼靖峰的帳號追問「欺凌你，同你道歉未？如果未要上東張」，配以笑哭表情符號，令帖文熱度急速攀升。林智樂本人未有進一步回應相關留言，帖文至今仍然保留在其個人頁面。
冼靖峰當年直播失言後曾兩度公開道歉
事件源於2022年初，冼靖峰與林智樂、蔡愷穎及詹天文一同在網上開Live演唱，當林智樂提到自己與蔡愷穎同為2003年出生時，1998年出生的冼靖峰突然說出「03年？即係沙士死剩種呀，係咪呀？」，令在場其餘三人即時呆住。事件曝光後引起廣泛批評，廣告商3HK更發聲明澄清冼靖峰並非其代言人，強調「其言論與本公司絕無關係」，並保留追究權利。冼靖峰其後先在直播尾聲認錯，再於個人IG發表純文字聲明道歉，表示「經過連日反省深知自己的錯失，同時亦收到父母及公司的嚴厲訓斥」，相關直播影片亦已下架處理。
林智樂出道3年火速跑贏同期聲夢學員
林智樂17歲參加《聲夢傳奇》第一季，為參賽更放棄英國升學機會，入行初期曾為自己設下兩年時限，最終等足3年才於2023年6月以單曲《忘記趁早》正式出道。出道首年即橫掃《新城勁爆頒獎禮》、《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》及《十大中文金曲頒獎音樂會》三大新人獎，2024年初更力壓P1X3L成員Marco奪得「叱咤樂壇生力軍男歌手銀獎」，2025年再於《第四十六屆十大中文金曲》首奪「優秀流行歌手大獎」，演藝事業穩步上揚。反觀冼靖峰自2022年失言風波後人氣一直未能回升，兩人發展軌跡形成鮮明對比。
網民翻舊帳力撐林智樂質問道歉誠意
林智樂帖文一出，留言區除了有人翻出冼靖峰舊事外，亦有不少網民表達支持，有人留言「Felix你值得更好嘅對待」，亦有人直言「當年嗰句說話對03年出世嘅人好傷」，更有網民質疑冼靖峰當年的道歉是否出於真心，指「純文字聲明有幾真誠大家心照」。不過亦有少數聲音認為事隔多年不應再翻舊帳，但隨即被其他網民反駁「受過傷嘅人唔會咁容易忘記」。