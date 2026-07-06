林智樂一句話掀風暴 網民重提冼靖峰失言事件 「沙士死剩種」舊帳再被翻出

林智樂近日在社交平台Threads發文，提到「近排咁多人分享校園欺凌，有冇人分享職場欺凌？其實都不能忽視❗️真無奈～」，短短數句即引起大量網民關注，留言區更有人直接tag冼靖峰，翻舊帳提起2022年「沙士死剩種」風波，令事件再度成為熱話。