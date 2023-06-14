港姐2023｜林楚欣性感T-back照惹熱議 望網民高抬貴手：唔好搞到我冇咗份工

無綫（TVB）年度盛事《2023香港小姐競選》首輪面試已於日前（6月10日）在將軍澳電視城舉行，不少佳麗隨即被起底，其中一位就是曾任林作保險團隊成員的林楚欣（Christy）。今年20歲的Christy於面試當日以白色背心裙斯文現身，但私下的她打扮性感，更因為一張T-back照差啲俾老闆鬧！