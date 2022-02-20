林欣彤疑確診肺炎被揭發做小三 Anton@ONE PROMISE回應：分手後先一齊

現時31歲的林欣彤於2022年年初奪得「2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮 – 叱咤樂壇女歌手 銅獎」，事業正在起飛，但日前因為疑確診新冠肺炎，而被指是因為與早前確診的樂隊ONE PROMISE鼓手Anton同居而被感染！Anton事後親自回應。