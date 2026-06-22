林沚羿峇里島大解放 黑色比堅尼火辣晒身材 網民驚呼深藏不露
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《聲夢傳奇》出身的林沚羿（Venus）趁夏至前夕飛往峇里島度假，罕有地在社交平台大曬比堅尼泳衣照，以黑色剪裁造型展現健康陽光身材，即時引爆網民熱議，留言區被讚美洗版。
林沚羿峇里島黑色比堅尼回眸照引爆全網
26歲林沚羿今日在社交平台發布一輯峇里島度假照片，並以「Suns out buns out」作為帖文配字。照片中她帶備多套戰衣，其中最矚目的一套是黑色剪裁比堅尼，坐在泳池邊回眸凝望遠方，陽光灑落在古銅色肌膚上，展現出健康又性感的夏日氣息。整輯照片充滿青春活力，與她平日甜美乖巧的歌手形象形成強烈反差。
粉絲激讚Venus身材深藏不露
帖文發布後短時間內已獲得大量留言回應，粉絲與網民紛紛留言表示驚喜。有人直接讚嘆「太辣了吧！」，亦有人表示「身材深藏不露」、「完全是夏天的味道！」，大讚她不但歌喉了得，外形亦愈來愈具備女神風範。不少留言更標記朋友前來圍觀，令帖文互動量持續攀升。
武術指導林迪安愛女曾演《蜘蛛俠2》
現年25歲的林沚羿是著名武術指導兼演員林迪安的女兒，3歲時已隨父親到荷李活片場開工，更被導演森雷米一眼睇中，獲邀演出《蜘蛛俠2》中被蜘蛛俠從火場拯救的小女孩角色，擁有近兩分鐘戲分。她其後到英國留學，回港參加《聲夢傳奇》正式入行，曾被封為「翻版鄧佩儀」及「嫩版李麗珍」。記憶中她上一次以泳衣造型示人，已經是兩年前的Waterbomb派對活動。
網民封林沚羿為聲夢小花最突出一位
今次泳衣照一出，不少網民隨即將她與其他《聲夢》小花作比較，有留言直言她可能是一眾學員中身材最突出的一位。亦有網民翻出她過往的小背心性感照，認為她一直有意識地逐步轉型，從清純歌手蛻變為成熟女神路線。更有粉絲留言催促「期待下一次加碼」，顯示網民對她的關注度正處於高峰狀態。
圖片來源：[email protected]、TVB、電影截圖資料或影片來源：原文刊於新假期