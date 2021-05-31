林泳淘529已簽紙嫁初戀男友 自爆因連環炒車促成婚事
無綫《東張西望》前主持林泳淘（Wingto）早前被爆將與拍拖14年的初戀男友林卓立結婚，今日她就在社交網上載結婚照，興奮公布已正式成為林太，因為疫情關係先註冊，新手人妻更自爆結束愛情長跑的原因。
撰文：東方新地 圖片：林泳淘IG圖片
林泳淘簽紙後公開婚照
31歲的女神林泳淘早前她透露原定計劃在外地舉行婚禮，但因疫情改為在港簽紙，由於婚禮連家人和律師在內限定20人，所以她對於賓客名單感到頭痛。原來林泳淘於5月29日已正式加入人妻之列，她在社交網與大家分享喜訊。
林泳淘發表新婚宣言
對於新嘅身份，
我仲係無乜實感，
(努力執屋中)
不過林生就好開心，
(幸福mode執屋中xdd)
話說大約係一年前，
我同林生因為輪流炒車，
我就帶咗佢去拜拜還神(感謝神，最緊要人冇事)
師傅見到我哋個八字就話，
哇，你兩個人真係天作之合，
個八字咁夾嘅，
有無諗住結婚呀？
林生就好爽快咁話 : 有呀！
呢次係我第一次聽到自己要結婚嘅事，
(事後先知，原來佢之前已經訂好戒指，只係疫情關係一直卡住喺外國成年幾都未寄到返香港XDD)
跟住師傅好快就俾咗兩個日子俾我哋，而其中一個，咁啱就係我哋嘅拍拖紀念日。(一切都是整定的)
2021年5月29日
我同林生都多了一個身份
多了一些家人
多了一份責任
但不變嘅係，
我哋應該會繼續相愛相殺直到海枯石爛，
直到生命終結，
直到永遠永遠。
林泳淘一切從簡
女神突然結婚，曾被指是因為奉子成婚，林泳淘一再強調不是奉子成婚，她在社交網透露結婚的契機是因為去年與老公先後發生車禍，二人去還神時師傅表示他們八字是天作之合，當時仍是男友的林生更漏口風有意娶她，連婚戒也訂好。拍拖14年，林泳淘與男友經歷過無數風雨，結婚受疫情影響，沒有盛大的儀式，林泳淘都冇所謂。