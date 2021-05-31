林泳淘529已簽紙嫁初戀男友 自爆因連環炒車促成婚事

無綫《東張西望》前主持林泳淘（Wingto）早前被爆將與拍拖14年的初戀男友林卓立結婚，今日她就在社交網上載結婚照，興奮公布已正式成為林太，因為疫情關係先註冊，新手人妻更自爆結束愛情長跑的原因。

撰文：東方新地 圖片：林泳淘IG圖片