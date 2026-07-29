香港花劍｜17歲何承謙後再有超新星 起底19歲林浩朗 文武雙全創香港歷史

隨著十七歲新星何承謙早前在世錦賽一戰成名，本地劍擊界再度掀起狂熱，剛滿十九歲的林浩朗亦在今年四月的巴西世青賽以全勝姿態封王。這位城大新鮮人連挫多名世界排名前列的頂尖劍手，相隔九年後成為繼張家朗後香港史上第二位世青男花冠軍。這位超級新星背後隱藏著不為人知的宏大目標與驚人實力。