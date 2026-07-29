香港花劍｜17歲何承謙後再有超新星 起底19歲林浩朗 文武雙全創香港歷史
十九歲林浩朗巴西連贏七場勇奪世青金牌
在今年四月於巴西里約熱內盧舉行的世界青少年劍擊錦標賽中，代表香港出戰的林浩朗展現出壓倒性實力。他在青年組男子花劍個人賽小組賽中未嘗一敗，其後以六號種子身份殺入淘汰賽，並在八強戰以15比13險勝青年組世界排名第三位的俄羅斯劍手Amir Fakhretdinov。進入四強後他愈戰愈勇，先以15比6輕取意大利代表Mattia De Cristofaro，最後在決賽硬撼青年組世界排名第二兼成年組排名前十的埃及名將Abdelrahman Tolba，最終以15比5大勝對手連贏七場登頂。同屆賽事中十四歲小將楊書涵亦奪得少年組女子佩劍個人賽銀牌。
林浩朗直言賽果十分夢幻首奪青年組冠軍
對於在決賽大勝排名比自己高的強敵，林浩朗賽後接受訪問時難掩興奮心情，並直言賽果「十分夢幻，這是我第一個青年組世界冠軍。」他指出自己在面對世界級好手時完全沒有怯場，更透露致勝關鍵在於賽前部署以及速度上的優勢，他明確表示「賽前已打算一開局就向前進攻，這個打法有利我發揮。」他明言未來會以進軍洛杉磯奧運16強為長遠目標，並期望能取得與張家朗及蔡俊彥一樣傑出成就。
隨何承謙爆紅林浩朗學歷背景與目標曝光
隨著十七歲花劍選手何承謙近期在世錦賽爆紅，大眾開始將目光投向其他同齡新星，令林浩朗這位超級新秀再次成為全城焦點。現年十九歲的他目前就讀香港城市大學一年級，一直致力在高強度體育訓練與大學學業之間取得平衡。他去年曾在青年世界盃薩格勒布站勇奪銅牌，今季更四度打入成年組正賽圈，並曾在本地會長盃成年組公開賽中擊敗隊友奪冠。他將奧運金牌得主張家朗及大師兄蔡俊彥視為追趕目標，坦言希望能取得與兩名前輩一樣的輝煌成就，並以登上世界第一作為長遠奮鬥方向。
網民激讚港隊新血湧現看好接班劍神張家朗
港隊連續有年輕劍手在國際大賽中大放異彩的消息在各大網上討論區引起熱烈迴響，大批網民紛紛留言祝賀及讚賞一眾年輕運動員。有網民留言表示「香港劍擊隊真係人才輩出，未來十年都唔洗擔心接班問題」，也有人針對這次世青賽佳績指出「十九歲就贏到世青冠軍絕對係世界級實力，睇好佢將來可以接班張家朗做世一」。各大社交平台上亦湧現大量轉發與點讚，多個關於世青賽決賽的精華片段觀看次數在短短數小時內大幅飆升。