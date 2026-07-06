《愛回家》結局｜大小姐林淑敏自爆「失業」竟計劃長期離港 背後原因令人心酸
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《愛．回家之開心速遞》播出超過2,800集，陪伴觀眾走過無數個晚上，但這部長青處境劇即將在7月中畫上句號。飾演「大小姐」的林淑敏昨日（5日）出席活動時首度開腔談及劇集結束的心情，更透露完成拍攝後將有一段「失業期」，她的下一步令人意想不到。
林淑敏透露劇組正趕拍接龍爭產高潮戲份
林淑敏昨日到荔枝角出席保健品牌新總部揭幕活動，訪問期間談及《愛．回家之開心速遞》的拍攝進度。她透露目前劇組正密集式開工，趕拍臨近結局的重頭戲：「因為臨結局開咗埋線，好劇力萬鈞，又有接龍爭產，感情又有起伏。」林淑敏坦言幾乎每日都要返工拍攝，形容現階段只想專注處理好手上的戲份，盡力將每一場戲做到完美，不辜負觀眾多年來的支持。
大小姐不想傷感面口示人只求永垂不朽
面對長達多年的角色即將告別，林淑敏坦言不敢多想離開「大小姐」之後的感受：「唔想有呢個面口畀觀眾見到。」她表示不想投放太多不捨的情緒在鏡頭前，希望觀眾記住的是完美的演出而非傷感的告別。林淑敏更感性表示：「其實我好想《愛．回家之開心速遞》永垂不朽，由第一集睇到二千八百集，已經係一年後嘅事。」她同時透露完成拍攝後將緊接於7月中開拍新劇《三代同糖》，以家庭觀眾角色出現在晚上8點時段。
林淑敏年初喪父後計劃赴多倫多長伴母親
林淑敏今年農曆新年期間經歷喪父之痛，去年已頻繁來回香港與多倫多探親。她透露拍攝結束後的空檔期，計劃花更多時間留在加拿大陪伴母親：「有諗過係咪要趁媽咪仲健在，好好返去陪佢，免得到佢病先嚟頻撲。」經歷生離死別後，林淑敏對家人的珍惜溢於言表，坦言或者會返去長一點時間陪伴媽媽。生活上她亦變得更加知足，表示平時不大花費，鍾意網購代替名牌：「一個女仔使得幾多，呢個階段夠使夠食就好滿足。」
網民不捨大小姐離開有人期待新劇新形象
消息傳出後，不少網民紛紛表達對「大小姐」這個角色的不捨。有觀眾留言表示：「睇咗咁多年，真係好唔慣冇大小姐」，亦有人感嘆長青劇集結束代表一個時代的終結。不過亦有網民對林淑敏即將加入《三代同糖》感到期待，認為她演技出色，轉換角色後或會帶來新鮮感。林淑敏早前亦表示自己同意觀眾需要新鮮感，明白要放手讓新組合接力，更大方表示喜歡睇吳若希做戲，以後會準時做觀眾。
圖片來源：TVB、IG@sukman_lam資料或影片來源：原文刊於新假期