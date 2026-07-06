《愛回家》結局｜大小姐林淑敏自爆「失業」竟計劃長期離港 背後原因令人心酸

《愛．回家之開心速遞》播出超過2,800集，陪伴觀眾走過無數個晚上，但這部長青處境劇即將在7月中畫上句號。飾演「大小姐」的林淑敏昨日（5日）出席活動時首度開腔談及劇集結束的心情，更透露完成拍攝後將有一段「失業期」，她的下一步令人意想不到。