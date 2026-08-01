《愛·回家》大結局前爆不和疑雲！滕麗名IG取關林淑敏 本人3字回應耐人尋味
滕麗名社交平台狠手取關林淑敏
隨着《愛·回家之開心速遞》大結局步步進逼，網上流傳出多項直指劇組內部不和蛛絲馬跡。有細心網民發現滕麗名在Instagram上突然取消追蹤林淑敏，同時呂慧儀以及湯盈盈與樊亦敏亦被發現未有追蹤對方。除了網絡上的行動外，早前一段三人接受訪問片段再次在網絡瘋傳，畫面中滕麗名幾乎全程背向林淑敏，當提及會否不捨得鬥嘴時更面無表情直言不會，而夾在中間呂慧儀則顯得相當尷尬。
大小姐林淑敏拋三字真言回應風波
面對滿天飛是非傳聞，林淑敏受訪時開腔澄清洗清疑慮，她以「無事的」三字親自解釋與拍檔之間真實關係。她坦言未有為意對方社交網動向，強調演員間並無發生任何不快事件，並笑指可能是劇集太受歡迎才令小事被無限放大。為了不讓花邊新聞搶走大結局焦點，她表明不會再作深入回應，而另一當事人滕麗名亦僅簡單回覆傳媒指「唔知道乜嘢時候取消關注林淑敏」。
細龍生鄭世豪爆發惹火言論
這場風暴並未僅局限於兩位女星之間，早前因為離巢而告別劇組「細龍生」鄭世豪亦意外捲入戰團。他在社交平台轉發關於成為接龍接班人帖文時，突然語出驚人地叮囑劇中父親不要把心血交給特定人士。他更寫下「千萬不要畀隻不停扮好人、包裝自己，實質係做緊損人利己、假到黐線嘅XXX就得了」強烈字眼。外界普遍將矛頭指向林淑敏，令這場人事風波更添幾分戲劇性，而林淑敏對此番言論則堅拒作出回應。
過來人江嘉敏受訪直言緣分盡頭
娛樂圈中的閨密情誼向來備受考驗，過去亦曾爆出過不少好姊妹反目的事件。曾參與該劇試鏡但最終未獲選的女星江嘉敏，近日出席另一處境劇開鏡儀式時被問及這次風波。雖然她表示未曾與兩位當事人合作過亦沒有留意事件，但對於女演員之間產生爭拗的現象，她向記者坦言人與人之間有爭執十分正常，並拋出一句「緣分呢啲嘢，實有完結一日」。
網民兩極評論狠批劇組人緣惹熱議
事件持續在網絡發酵並引發大批網民熱烈討論，網上輿論呈現兩極化發展。有部分網民認為滕麗名受訪時表現完美演繹何謂不留情面，直斥其舉動欠缺風度及情商低。另一派網民則將矛頭直指林淑敏，留言嘲諷「不如先問問大小姐自己得罪了多少人吧」，甚至有人指出離職後刪除舊同事聯絡方式實屬正常職場現象。各種陰謀論與猜測充斥各大討論區，令這部長壽處境劇臨別秋波之際增添不少話題。