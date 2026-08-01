《愛·回家》大結局前爆不和疑雲！滕麗名IG取關林淑敏 本人3字回應耐人尋味

《愛·回家之開心速遞》即將迎來大結局之際，劇中台柱「大小姐」林淑敏與滕麗名突然爆出不和傳聞。有網民發現滕麗名在社交平台取消關注對方，前拍檔鄭世豪更發文疑似暗諷有人「假到黐線」。這場跨越戲內外的風波背後原來暗藏令人震驚無比殘酷真相。