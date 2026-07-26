一周星星｜林淑敏驚紮孖辮扮學生妹！爆全靠劇組用一招氹掂成就經典
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《愛．回家之開心速遞》中「大小姐」林淑敏與「送水輝」許家傑的「初戀無限Feel」場面深入民心，但林淑敏在節目《一周星星》中竟自爆當初極度抗拒！她坦言對紮孖辮扮學生妹感到巨大壓力，深怕演得不好，全靠劇組出動一招才成功說服她，究竟劇組用了甚麼方法？
大小姐重溫初戀Feel 驚爆曾冇信心演少女
在節目《一周星星》的「獨家考古」環節中，重溫了大小姐與送水輝的「初戀無限Feel」經典片段。畫面中林淑敏穿上校服、紮起孖辮，演活了少女情懷。然而，林淑敏卻自爆當時內心極度掙扎，她直言知道要扮演少女時，深怕自己演得不好，無法呈現出劇本所要求的「少女心」感覺。面對這個與自身形象反差極大的角色設定，她一度感到非常沒有信心，擔心會令觀眾覺得突兀，甚至毀掉角色。
林淑敏親解拍攝秘聞：劇組花好多時間安慰我
面對林淑敏的憂慮，劇組並沒有強迫她，反而花了大量心力去開解和說服。林淑敏在節目中感激地表示：「佢哋用咗好多時間安慰我」。她透露，劇組人員非常有耐性，不斷與她溝通，並用盡各種方法引導她入戲。她笑著補充說，劇組最終「用方法氹到我演到佢哋想要嘅嘢。」正因為幕後團隊的堅持和溫柔引導，才最終成就了這個令觀眾印象深刻的經典場面，也讓大小姐這個角色更加立體和可愛。
送水輝許家傑感觸發言：有種苦盡甘來嘅感覺
作為大小姐的螢幕情侶，許家傑對能夠加入《愛．回家》劇組同樣充滿感恩。他坦言，「送水輝」這個角色帶給他前所未有的成功感，更形容自己的心情是「有種苦盡甘來嘅感覺」。他表示，在演藝路上浮沉多年，終於遇到一個好角色，讓他格外珍惜每一次的演出機會。許家傑感觸地說：「見到有個好嘅角色會額外珍惜。」他的真情流露，也讓觀眾感受到演員對角色的深厚感情。
網民激讚大小姐專業：完全睇唔出係抗拒！
對於這段幕後秘聞，網民都表示非常驚訝，並大讚林淑敏的專業精神。「大小姐扮學生妹真係經典！完全唔覺佢當初係冇信心！」「好彩劇組有氹佢，如果唔係就冇咗呢個咁好笑嘅場面。」「送水輝同大小姐呢一對真係《愛回家》嘅靈魂！」「聽完許家傑段說話好感動，演員真係唔易做。」「林淑敏演技太好，演活咗嗰種少女心！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期