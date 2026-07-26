一周星星｜林淑敏驚紮孖辮扮學生妹！爆全靠劇組用一招氹掂成就經典

《愛．回家之開心速遞》中「大小姐」林淑敏與「送水輝」許家傑的「初戀無限Feel」場面深入民心，但林淑敏在節目《一周星星》中竟自爆當初極度抗拒！她坦言對紮孖辮扮學生妹感到巨大壓力，深怕演得不好，全靠劇組出動一招才成功說服她，究竟劇組用了甚麼方法？