67歲林漪娸公開點名男星拍吻戲「強行伸脷」 怒斥蝦新人至今難忘
林漪娸憶述馬路吻戲遭戴志偉強行加料
林漪娸在節目中回憶螢幕初吻經歷時愈講愈激動，連珠炮發爆出當年與戴志偉合作一場馬路接吻戲的細節：「呢個戴志偉就唔係，嗰場戲講我同佢喺馬路錫，明明係錫錫，佢伸脷喎！戴志偉你記唔記得？我就記得好清楚，佢肯定係蝦𡃁妹！」她強調這場原本普通的親吻戲，結果被對方擅自「加料」變成伸脷濕吻，作為新人的她當時完全措手不及，事隔多年仍然感到受辱。她更以此對比入行首次合作的任達華，大讚對方是真正的紳士：「睇到劇本就好驚，因為未拍過，但任達華就好gentleman，華哥同監製話唔好錫錫，錫吓面就算。」
林漪娸節目中公開表達不滿斥責蝦新人
林漪娸在節目中毫不掩飾對戴志偉當年行為的憤怒，直接點名質問「戴志偉你記唔記得」，並以肯定語氣指控對方欺負新人。她在訪問中亦順道提及與《壹號皇庭》拍檔駱應鈞合作親吻戲份的經歷，大爆對方其實極度害羞：「佢做戲好好，但好怕醜，一去到拍感情戲就好怕醜，男仔會緊張過女仔，除咗戴志偉。」言下之意暗示戴志偉在拍攝親密戲時不但毫無緊張感，反而主動越界加料，與其他男演員形成強烈對比。
港姐出身從未想過入行靠任達華啟蒙
林漪娸1980年代參選香港小姐入行，她坦言當時心態純粹是玩：「我表姐提名我嘅，心態完全係玩，冇諗到要攞名次。」她笑言自己連穿高跟鞋也不優雅，是眾佳麗中的「傻仔」一個。入行後第一個工作便是與任達華合作拍攝，她形容對方照顧周到又有耐性教她演戲，當年她連對白講完就以為演完，完全不懂理會對手反應。被問到與任達華合作可有心動，她理智回應：「佢嗰時有女朋友喇，當你知道嗰個人有女朋友，你就唔會諗呢啲，你唔諗，又何來心動呢？」從未有過星夢的她，後來逐漸被演戲激發出熱誠：「開始明白多一啲，做得好一啲，慢慢就有火。」
網民熱議戴志偉被點名質疑行業潛規則
事件曝光後隨即在網上引發大量討論，不少網民對林漪娸敢於公開點名表示支持，留言指「終於有人肯講出嚟」、「當年啲前輩真係乜都做得出」。亦有網民翻出戴志偉過往在劇集中的演出片段，笑指「原來佢戲裡戲外都咁放」。部分網民則關注到林漪娸以67歲之齡仍然記得如此清楚，認為事件對她造成的心理陰影不容忽視，紛紛留言「支持漪娸姐講真話」。