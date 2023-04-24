林熙蕾小背心上陣力證凍齡有術 相隔12年再復出網民勁讚「好震撼」(多圖！)
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90年代出道的性感女神林熙蕾（Kelly），自2011年結婚後便淡出娛樂圈，並先後生下兩名女兒，直到近日才復出參演電視劇，日前她在社交網分享了數張郊遊的相片，相中她穿著一件吊帶小背心，大展12年不變的Fit爆身形，獲網民紛紛讚好！
林熙蕾：我戀愛了
現年47歲的林熙蕾不時在社交網分享自己的日常靚相，今次她更配文寫上：「我不在乎星期一的藍色，星期二的灰色和星期三是否也一樣。 星期四我不在乎你。 今天是星期五，我戀愛了。」
網民大讚：永遠的女神
網民紛紛讚留言大讚林熙蕾「性感迷人」、「永遠的女神」、「好震撼」、「狀態絕佳」、「迷人姿態」等，更有網民追問她會否考慮復出？
久休復出參演《此時此刻》
但其實林熙蕾近日已重返幕前，參演台灣電視劇《此時此刻》，內容講述疫情下的10個愛情小故事，林熙蕾只和林心如演出其中一個單元，劇集已於今年1月煞科，但播出日期未定。
《賭俠大戰拉斯維加斯》曾色誘劉德華
自1995年出道的林熙蕾，上圍岀眾、身材均稱，而且極具誘人的女人味，令她屢獲導演邀請擔任性感女配角，包括在24歲時接拍電影《千王之王2000》扮演女特務，只穿內衣並用言語挑逗梁寬，及後同年上映的《賭俠大戰拉斯維加斯》中，亦有她穿著白恤衫色誘劉德華的片段。
結婚12年育有兩女
2011年3月28日，林熙蕾在馬爾代夫與相戀不足半年的成衣商人楊晨（Chris Young）舉行了婚禮，之後林熙蕾毅然放棄事業，搬到上海與丈夫居住。二人結婚後育有兩名女兒，林熙蕾更淡出演藝圈，只出席代言或名媛活動。
睇埋林熙蕾當年靚相：
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、[email protected]百聿數碼Bossdom、微博@林熙蕾、《千王之王2000》劇照、新傳媒照片庫