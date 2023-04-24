林熙蕾小背心上陣力證凍齡有術 相隔12年再復出網民勁讚「好震撼」(多圖！)

90年代出道的性感女神林熙蕾（Kelly），自2011年結婚後便淡出娛樂圈，並先後生下兩名女兒，直到近日才復出參演電視劇，日前她在社交網分享了數張郊遊的相片，相中她穿著一件吊帶小背心，大展12年不變的Fit爆身形，獲網民紛紛讚好！