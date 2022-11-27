林盛斌孖劉佩玥搵真銀 認視對方為第五個要保護嘅女人
林盛斌否認捲入桃色新聞
另外對於被誤認為近日坊間流傳桃色片段內人物一事，林盛斌也說他有些朋友也誤會了，並且發短訊問候他。林盛斌再次澄清不是他，亦很感謝大家和朋友們的關心。
劉佩玥自認投資新手 林盛斌爆投資損手爛腳
此外，劉佩玥指自己在投資方面是個新手，對於虛擬貨幣兌換發「元宇宙」概念等詞彙或認識是近2年才開始：「我對『元宇宙』、NFT的認知同學習主要都係來自網上，我有買兩本書來睇，但未睇晒，因為入面啲字真係好深。」
林盛斌雖然吸金力十足，不過笑言自己在「元宇宙」及NFT的世界中，只是個幼稚園、高班的小朋友，還提到年初投資時的情況：「我係今年年頭先開始接觸『元宇宙』及NFT，就自己試吓，都有損手爛腳的時候，小小地當交學費。」
林盛斌視劉佩玥為第五個要保護嘅女人
其實二人憑劇集《美麗戰場》在今年的「萬千星輝頒獎典禮」得到數個提名，被問到是否有信心獲獎，劉佩玥表示很開心角色能給觀眾留下深刻印象，二人對得獎亦有信心。林盛斌亦說在幾個討論區的投票內， 兩人排名都名列前茅，很感謝網民的支持。而由於劇中角色經常保護劉佩玥，對白亦有說： 「我唔會俾人蝦你」。談到劉佩玥是否成為林盛斌第五個要保護的女人，林盛斌說：「除了保護太太和三個女兒，Moon 也可接近成為他會保護的第五個女人。」但他笑言要劉佩玥先向他太太和女兒們交代。林盛斌亦說很神奇地，他女兒們都很喜歡劉佩玥，連cool爆的三女兒都被劉佩玥融化。劉佩玥認為是因為她自己都很像小朋友，可能林盛斌女兒也感到頻道很接近，所以把她當成朋友。
常見問題
世界盃熱播中，電視台劇集方面有咩特別安排？
TVB台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30黃宗澤蔡思貝主演嘅《法證先鋒V》，按此看劇集&角色介紹；到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅《超能使者》，按此看劇集&角色介紹；而ViuTV包攬世界盃賽事播放，即睇緊湊嘅賽程表，仲有熱播中嘅原創劇《繩角》即將進入結局周⋯⋯按此看劇集&角色介紹
2022到2023上半年度演唱會多鑼鑼，有咩搶飛攻略？
本地歌手/組合包括：ERROR日前終於宣布12月中開show，門票於11月24日公開發售，按此看購票詳情；許廷鏗成立個人公司後開首個個人音樂會，門票將分為三個階段進行，於11月24日進行優先購票，按此看詳情；仲有闊別三年終於回歸嘅Clockenflap，將於2023年3月於中環海濱舉行，即睇場地及售票詳情；另外，疫情逐漸緩和，不少外國歌手/組合亦陸續宣布來港開Show與一眾粉絲久別重逢，包括：女團MAMAMOO舉行世界巡迴，香港站定於2023年1月7日，即睇票價及搶飛攻略；出道25周年的愛爾蘭男子天團Westlife都來香港開Show，仲要定於情人節2月14日亞博館Arena舉行，將於11月28日優先購票，按此看售票詳情