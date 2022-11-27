林盛斌孖劉佩玥搵真銀　認視對方為第五個要保護嘅女人

昨天（26日）被觀眾形容為「本年度最好睇CP」組合林盛斌（Bob）及劉佩玥親出席活動開幕的剪彩及分享投資心得，二人因劇集《美麗戰場》飾演情侶爆紅，這是他們第一次合體出席活動，林盛斌透露近日多了客戶想找二人一起工作，亦已落實了數個活動，最希望之後可以每個月能夠一起出席活動，一起做廣告代言。