林盛斌 劉佩玥

林盛斌孖劉佩玥搵真銀　認視對方為第五個要保護嘅女人

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昨天（26日）被觀眾形容為「本年度最好睇CP」組合林盛斌（Bob）及劉佩玥親出席活動開幕的剪彩及分享投資心得，二人因劇集《美麗戰場》飾演情侶爆紅，這是他們第一次合體出席活動，林盛斌透露近日多了客戶想找二人一起工作，亦已落實了數個活動，最希望之後可以每個月能夠一起出席活動，一起做廣告代言。

林盛斌 劉佩玥 真係齊齊搵真銀。
真係齊齊搵真銀。（圖片來源：大會提供）

林盛斌否認捲入桃色新聞

另外對於被誤認為近日坊間流傳桃色片段內人物一事，林盛斌也說他有些朋友也誤會了，並且發短訊問候他。林盛斌再次澄清不是他，亦很感謝大家和朋友們的關心。

林盛斌 劉佩玥 有網友好關心。
有網友好關心。（圖片來源：[email protected] bob_lamshingbun）

劉佩玥自認投資新手　林盛斌爆投資損手爛腳

此外，劉佩玥指自己在投資方面是個新手，對於虛擬貨幣兌換發「元宇宙」概念等詞彙或認識是近2年才開始：「我對『元宇宙』、NFT的認知同學習主要都係來自網上，我有買兩本書來睇，但未睇晒，因為入面啲字真係好深。」

林盛斌雖然吸金力十足，不過笑言自己在「元宇宙」及NFT的世界中，只是個幼稚園、高班的小朋友，還提到年初投資時的情況：「我係今年年頭先開始接觸『元宇宙』及NFT，就自己試吓，都有損手爛腳的時候，小小地當交學費。」

林盛斌 劉佩玥 二人突然成為「本年度最好睇CP」。
二人突然成為「本年度最好睇CP」。（圖片來源：[email protected] bob_lamshingbun）

林盛斌視劉佩玥為第五個要保護嘅女人

其實二人憑劇集《美麗戰場》在今年的「萬千星輝頒獎典禮」得到數個提名，被問到是否有信心獲獎，劉佩玥表示很開心角色能給觀眾留下深刻印象，二人對得獎亦有信心。林盛斌亦說在幾個討論區的投票內， 兩人排名都名列前茅，很感謝網民的支持。而由於劇中角色經常保護劉佩玥，對白亦有說： 「我唔會俾人蝦你」。談到劉佩玥是否成為林盛斌第五個要保護的女人，林盛斌說：「除了保護太太和三個女兒，Moon 也可接近成為他會保護的第五個女人。」但他笑言要劉佩玥先向他太太和女兒們交代。林盛斌亦說很神奇地，他女兒們都很喜歡劉佩玥，連cool爆的三女兒都被劉佩玥融化。劉佩玥認為是因為她自己都很像小朋友，可能林盛斌女兒也感到頻道很接近，所以把她當成朋友。

林盛斌 劉佩玥 《美麗戰場》一班女主角。
《美麗戰場》一班女主角。（圖片來源：[email protected] bob_lamshingbun）

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撰文：東方新地圖片來源：大會提供

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