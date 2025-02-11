林盛斌大爆16歲女兒男友撞樣呢位歌手 忍唔住甜笑：做我女婿係OK嘅
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林盛斌（阿Bob）16歲大女林霏兒（霏霏）近期一舉一動備受關注！對於囡囡帶男友回家見父母，Bob都好包容又識做！佢仲獨家回應《釘哥娛樂》透露女兒男友撞樣呢位男歌手！
林盛斌大爆囡囡男友撞樣呢位男歌手
林盛斌提到當日「見家長」當天，彼此有少少對話同相處，對於女兒男友外型：「如果10分滿分，我都畀到真的算是有7.5至8分左右，即都高分！至於樣有點似邊個呢？我覺得樣子有啲似曾比特，可能眼睛再大一啲，有啲似曾比特嘅感覺，髮型唔似。」
林盛斌有讚冇彈 ：呢個人做我女婿係OK嘅
林盛斌再講到呢個男仔幾有禮貌、有教養，「因為佢嚟到嘅時候，一抽二掕拎佢媽媽整嘅嘢嚟，因為佢媽媽整咗啲自製果醬，有些餅，談吐同成個人畀我嘅感覺，都係一個陽光男孩，最重要嘅係正正經經！」
因為你都幾擔心 你知道現在16，17歲嘅小朋友，可以好古靈精怪，但我覺得佢係正正經經，如果佢哋可以last（維持）到好遠 呢個人做我女婿係OK嘅！」當講到女婿兩字時，Bob即刻忍唔住甜笑，睇嚟好恨做外父！
最後，林盛斌補充最希望自己的女兒，日後嫁的話，搵一個錫佢、有責任感、喜歡家庭，都是正正常常的男孩。同時，亦希望女兒可以成為一個，很好的女朋友、太太、媽媽 ，有自己幸福家庭。
圖片來源：IG@fayelammm、東方新地、IG@mikeeeee___、[email protected]資料或影片來源：原文刊於新假期