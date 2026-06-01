林盛斌大女18歲生日低胸短裙亮相 Bob嫂一句話令人鼻酸

林盛斌（Bob）大女林霏兒（Faye）今日正式踏入18歲，她於社交平台高調分享慶生靚相，一身粉色低胸短裙造型瞬間引爆網民熱議，大讚她「女大十八變」愈來愈有星味，而Bob嫂黃乙頤更罕有發長文向女兒深情告白，字裏行間滿載不捨。