林盛斌大女18歲生日低胸短裙亮相 Bob嫂一句話令人鼻酸
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林盛斌（Bob）大女林霏兒（Faye）今日正式踏入18歲，她於社交平台高調分享慶生靚相，一身粉色低胸短裙造型瞬間引爆網民熱議，大讚她「女大十八變」愈來愈有星味，而Bob嫂黃乙頤更罕有發長文向女兒深情告白，字裏行間滿載不捨。
林霏兒粉色低胸短裙手捧玫瑰盡顯成熟氣質
從林霏兒分享的慶生照片可見，她留着一頭及肩長髮，身穿粉色低胸連身短裙，手捧一束精緻玫瑰鮮花，整個人散發出滿滿的少女韻味，與昔日稚氣的小女孩形象判若兩人。她在帖文中簡單寫下「18❤️」，配上自信滿滿的笑容，成熟度與氣質感同步飆升，完全擺脫了星二代的青澀感覺。除了靚相之外，Faye亦特別曬出一個寫有「Faye Happy Birthday」的精緻朱古力生日蛋糕，象徵正式踏入人生新階段。
黃乙頤貼母女今昔對比照感性告白
作為媽媽的黃乙頤（Pearl）同日亦在社交平台為女兒慶生，她特別上載了一張拼圖，上方是女兒童年時兩母女的溫馨自拍，下方則是如今Faye亭亭玉立的最新母女合照，歲月變遷一目了然。Pearl更感性寫道：「Happy sweet 18，有太多說話，不知從何說起！人生才正要開始，勇敢嘗試，家永遠都在！」短短數句已盡顯母親對女兒的疼愛與不捨，令不少網民睇完都大感觸動。
林霏兒童年與Bob切蛋糕舊照曝光
林霏兒今次慶生亦特別分享了童年時與父母的溫馨合照，相中年幼的她與爸爸Bob及媽媽一起切朱古力蛋糕，畫面充滿家庭溫暖。對比今日她獨自手捧玫瑰花的成熟模樣，成長變化之大令人感嘆。林盛斌與太太育有三女一子，大女Faye近年愈來愈受關注，早前除夕夜曾因超大膽閃亮吊帶裙造型引發熱議，如今正式成年，外界更加期待她未來會否踏入娛樂圈發展。
網民大讚最漂亮公主圈中好友湧入祝福
帖文曝光後隨即引來大批網民及圈中前輩留言祝賀，不少人大讚林霏兒是「最漂亮的公主」，亦有網民留言表示「完全有星味，入行指日可待」、「Bob生咗個靚女出嚟」。有網民更將她童年照與現在的靚相並排比較，驚嘆「暴風式成長」的變化，認為她的氣質與外貌已經具備入行條件，紛紛tag林盛斌問幾時讓女兒出道。
資料或影片來源：原文刊於新假期