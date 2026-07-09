林盛斌18歲女再挑戰性感尺度 Deep V短裙曲線畢露 廣告一句話回應攻擊

林盛斌（Bob）18歲長女林霏兒（Faye）早前因性感打扮遭部分網民人身攻擊，Bob更公開護女請求外界「高抬貴手」，事件一度鬧得沸沸揚揚。不過林霏兒完全無懼外界目光，今日以更大膽造型現身品牌廣告，用行動回應所有質疑聲音。