林盛斌18歲女再挑戰性感尺度 Deep V短裙曲線畢露 廣告一句話回應攻擊
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林盛斌（Bob）18歲長女林霏兒（Faye）早前因性感打扮遭部分網民人身攻擊，Bob更公開護女請求外界「高抬貴手」，事件一度鬧得沸沸揚揚。不過林霏兒完全無懼外界目光，今日以更大膽造型現身品牌廣告，用行動回應所有質疑聲音。
林霏兒粉紅色Deep V喱士短裙拍廣告曲線畢露
林霏兒今日在Instagram分享一段拍攝品牌廣告的影片，片中可見她穿上粉紅色Deep V喱士短裙，配搭細跟高踭鞋，甜美中帶性感。拍攝期間林霏兒擺出多個不同姿勢，又跪又坐，展現出富有曲線美的身段。另一套造型則換上背心上衣配牛仔褲，走青春活力路線，兩個造型風格截然不同但同樣搶眼。林霏兒更在帖文寫下「embrace every part of yourself x」，宣示全然擁抱自我的態度。
Bob曾公開護女呼籲網民高抬貴手
林霏兒早前因多次以性感打扮示人，遭到部分網民針對其外貌及穿著作出人身攻擊，言論相當刻薄。身為父親的林盛斌眼見愛女無辜受辱，隨即公開發聲護女，直言希望大家對年輕人「高抬貴手」，不要以惡意言論傷害一個正值青春年華的女孩。Bob的護女舉動獲得不少家長共鳴，認為網絡欺凌問題值得社會正視。
林霏兒自幼備受關注成長蛻變明顯
林盛斌與太太黃乙頤育有三女一子，分別是長女林霏兒、次女林熹兒、三女林機兒及幼子林道申。三名女兒自小已經常跟隨父母出席公開活動，顏值一直備受讚賞。18歲的林霏兒近年蛻變尤其明顯，從昔日稚氣小女孩成長為亭亭玉立的少女，打扮風格亦愈趨成熟大膽，多次在社交平台分享性感造型照片，展現出與父親搞笑形象截然不同的時尚氣質。
網民對林霏兒再挑戰性感反應兩極
林霏兒今次再以性感造型亮相，網民反應依然相當兩極。支持者大讚她自信滿滿，留言表示「18歲就應該咁有自信」、「唔使理其他人點講，做自己就好」，認為年輕人勇於展現自我值得欣賞。但亦有網民認為其打扮過於暴露，質疑品牌以此作為賣點是否恰當。不過從林霏兒持續發放性感照片的態度來看，她顯然已經學會無視負面聲音，選擇以自己的方式活出青春。
資料或影片來源：原文刊於新假期