林盛斌18歲大女散發自信氣場 破格超低胸造型引爆兩極爭議
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TVB金牌司儀林盛斌18歲大女林霏兒近日於社交平台發布低胸性感影片，豐滿身材與耀眼鑽石頸鍊瞬間成為焦點。林霏兒擺脫昔日稚氣，毫不避忌地在鏡頭前展現傲人身段與自信氣場！
林霏兒低胸裝配鑽石頸鍊震驚網民
林霏兒在Instagram最新公開一段震撼眼球短片，片中她穿上一件剪裁極度貼身且超低胸性感上衣，將豐滿傲人身段表露無遺。除了火辣衣著，她更特意配戴一條以自己名字首字母「F」字形設計閃爆鑽石吊墜頸鍊，行頭十足並自封為「Diamond girl」。面對鏡頭拍攝時她絲毫不見害羞，反而表現得極為從容流暢，舉手投足間散發著濃烈名媛氣派，完美駕馭這身惹火造型。
林霏兒成年自封鑽石女孩展現自信
迎來十八歲生日不久便作出如此破格嘗試，林霏兒似乎對外界目光不以為然，甚至以充滿自信態度主動出擊。她在帖文中大方展示這套精心搭配戰衣，並以「Diamond girl」來形容當下狀態，間接向外界宣告自己已經蛻變為成熟女性。相對於以往乖巧形象，這次性感大解放無疑是她對個人風格一次重大突破，用實際行動回應網民對星二代保守刻板印象，完全沉浸在屬於自己高調光芒之中。
網民擔心：點解唔可以低調啲呢
部分網民對星二代過早展露性感表示無法接受，擔心表示「點解唔可以低調啲呢」，甚至有人將焦點轉移到父親身上並調侃「女似老豆就大鑊」。不過另一邊廂亦有大批支持者湧入留言區為她護航，大讚她外貌可愛且散發著強大自信，認為剛剛成年女孩子絕對有權利選擇展現自己最美麗一面。
資料或影片來源：原文刊於新假期