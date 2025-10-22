林盛斌17歲大女遭網民用4字不當留言 怒公開截圖反擊：骯髒過份！
林霏兒公開性騷擾對話截圖
昨日林霏兒在Instagram限時動態中公開了與該名網民的對話內容，對方首先寫下不堪入目的字句「可以一X」，林霏兒回應「積下口德好」，豈料對方變本加厲，再回覆更為意淫的句子「積下陰道德啦你」。面對如此粗俗的性騷擾言論，林霏兒在截圖上以黑底紅字寫上「骯髒過份」表達強烈不滿，並回應對方「控制唔到呢位仁兄講乜，但係其實我真係好多人愛，好多人錫㗎！What about you？I hope you get happier in life And loved」。
林霏兒發聲為香港女性撐腰
事後林霏兒發文解釋公開事件的原因，表示「我認為太過火，有必要講出嚟。為自己發聲永遠沒有錯」。她更特別提到希望為香港的女性發聲，以英文寫道「我希望令這個城市、這個世界變得更美好。特別是為了那些在香港感到不安全和沒有受到保護的女孩子們。我會支持你，與你同在。重申，為自己發聲永遠沒有錯」。這番話顯示她不只是為個人遭遇發聲，更希望喚起社會對女性安全的關注。
林盛斌大女屢成話題人物
林盛斌2007年與太太黃乙頤結婚後育有三女一子，大女兒林霏兒被指是官恩娜與鄭欣宜的混合體，並因其敢言坦率的個性屢次登上新聞版面。早前她曾公開承認已與男友分手，並有意轉戰YouTuber，似乎對幕前工作感興趣。而林霏兒的衣著打扮一向火辣大膽，常穿低胸吊帶衫大騷身材，這次遭受性騷擾或許與其大膽造型有關，但這絕不代表她應該承受如此不當對待。
網民反應兩極化
事件曝光後網民反應兩極，有人支持林霏兒勇敢發聲，但亦有網友質疑她的做法，留言「咁小事都要公審，睇嚟佢有排開post」、「老豆本身口臭開都唔見怪啦」。不過更多網民認為性騷擾絕非小事，特別是針對未成年少女的不當言論更應受到譴責。有網民指出「佢先17歲，呢啲留言真係好變態」、「支持佢企出嚟，唔可以縱容呢啲人」，認為林霏兒的做法值得支持。