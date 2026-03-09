林盛斌睇騷包廂狂歡 一行為險失足跌倒墮觀眾席 自嘲似劉馬車用生命唱歌

TVB人氣主持林盛斌（Bob）近日到深圳觀賞樂隊Supper Moment演唱會，原本應該是輕鬆的娛樂時光，卻因為他在包廂席的「忘我演出」意外成為全場焦點。網民拍攝的片段顯示，阿Bob完全拋開藝人包袱，瘋狂跳動並跟隨歌詞大合唱，期間更因太過投入而險些釀成意外，令在場觀眾看得「驚驚」。