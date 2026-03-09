林盛斌睇騷包廂狂歡 一行為險失足跌倒墮觀眾席 自嘲似劉馬車用生命唱歌
TVB人氣主持林盛斌（Bob）近日到深圳觀賞樂隊Supper Moment演唱會，原本應該是輕鬆的娛樂時光，卻因為他在包廂席的「忘我演出」意外成為全場焦點。網民拍攝的片段顯示，阿Bob完全拋開藝人包袱，瘋狂跳動並跟隨歌詞大合唱，期間更因太過投入而險些釀成意外，令在場觀眾看得「驚驚」。
林盛斌包廂狂歡險失足跌倒
網民分享的演唱會片段中，鏡頭焦點並非台上的樂隊成員，而是坐在包廂區域的阿Bob。當歌曲《幸福之歌》進入高潮時，他完全進入「忘我境界」，把座位與鐵欄之間的窄小空間變成專屬舞台，瘋狂跳動並「咆哮式」大合唱。最令人擔心的是，阿Bob一度情緒激動得踩上椅子，期間疑太過投入而失去平衡，險些釀成意外，幸好最後有驚無險。而他雙手狂搖包廂圍欄的力度之大，真的隔著螢幕都能感受到那份震撼。
林盛斌幽默回應網民拍攝
片段在網上瘋傳後，阿Bob本人亦有留意到相關帖文，並展現幽默本色，親自現身留言回應拍攝者：「你竟然唔影Supper Moment，走去影我，多謝你呀。」該博主隨即回覆表示：「Supper每次都可以看，Bob版必須！」除了身旁負責拍片的胡定欣忍不住笑，片段背後亦傳來不少現場觀眾的竊笑聲，可見阿Bob的「演出」確實比台上表演更加吸睛。
自嘲似劉馬車用生命唱歌
阿Bob也有把胡定欣幫他拍攝的視頻分享到社交平台，並寫道：「其實我同Supper Moment一樣，都係用生命去唱歌。有時，我覺得自己有少少似劉馬車。多謝拍片嘅胡定欣小姐。」胡定欣對此心有餘悸表示：「個鐵欄係痴住玻璃，其實我有啲驚～會唔會爛」，可見當時情況確實驚險。好友陳山聰亦笑言：「Dee鬼上身喎」，阿Bob則霸氣回覆：「你識條春咩，我呢啲叫做用生命唱歌」，更有網民發揮創意，為阿Bob改歌名為「幸福之Bob」。
圖片來源：IG@bob_lamshingbun、小紅書資料或影片來源：原文刊於新假期