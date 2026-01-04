萬千星輝2025|Bob奪主持獎激動拍爛獎座 公開承諾為陳庭欣搵男友

《萬千星輝頒獎典禮2025》今晚於澳門上葡京綜藝館星光熠熠，各大獎項競爭激烈。然而最令全場震驚的一幕，竟是「最佳男主持」得主林盛斌Bob在台上激動過頭，一下將獎座拍爛的尷尬瞬間。這位素有「金牌媒人」之稱的主持人，不但在台上承諾要為陳庭欣搵男友，更因太過興奮而創下TVB開台以來首宗「台上整爛獎座」的歷史紀錄。