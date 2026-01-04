萬千星輝2025|Bob奪主持獎激動拍爛獎座 公開承諾為陳庭欣搵男友

《萬千星輝頒獎典禮2025》今晚於澳門上葡京綜藝館星光熠熠，各大獎項競爭激烈。然而最令全場震驚的一幕，竟是「最佳男主持」得主林盛斌Bob在台上激動過頭，一下將獎座拍爛的尷尬瞬間。這位素有「金牌媒人」之稱的主持人，不但在台上承諾要為陳庭欣搵男友，更因太過興奮而創下TVB開台以來首宗「台上整爛獎座」的歷史紀錄。

Bob等獎多年終圓夢 台上感言聲震全場

Bob憑藉話題戀綜真人騷節目《女神配對計劃》成功問鼎「最佳男主持」獎項，為其主持生涯再創高峰。他在台上發表感言時顯得異常感觸，收起平日的搞笑風格，嚴肅地表達得獎感受。「多謝TVB，我等咗呢個獎等咗好多年，今日終於有呢個機會上台，去見到呢一個畫面。」Bob特別感謝主席許濤，更讚揚對方「呢幾年你做得好好，繼續努力加油」。他亦感謝曾志偉教導他「做主持人，要莊諧並重」，希望大家見到他的進步和改變。

Bob承諾為陳庭欣搵男友 發揮金牌媒人本色

Bob在台上不忘發揮「金牌媒人」本色，率先向台下的陳庭欣高調喊話。「陳庭欣，唔使擔心，我一定會幫你搵男友！2026年我咩都唔搞，淨係搞你一個！」這番話立即引發全場嘉賓爆笑，也為頒獎典禮增添不少話題性。近日失戀的陳庭欣成為Bob的「重點關注對象」，這位金牌媒人看來已經準備好在新一年大展拳腳。

Bob感性分享心路歷程 回憶入行初期負評如潮

Bob在感言中感性分享入行以來的心路歷程，特別提到初入電視台時面對的負面評論。「我好記得我入嚟電視台啱啱做嘅時候，我見到最多網上面嘅評論係話我，『嘩，呢個死肥佬個樣好衰，呢個光頭佬把聲好嘈，食屎啦！收皮啦！』」他坦言當時也有些不開心，但選擇繼續努力，最終獲得觀眾認同。Bob更鼓勵同行「只要你對自己有百分之百嘅信心，繼續堅持，繼續努力，繼續行落去，將會有好多好美好嘅事發生喺你身上！」

Bob激動過頭拍爛獎座 創TVB開台以來首例

最戲劇性的一幕發生在Bob致詞結束之際，他情緒激動地高呼「今日我好開心攞到呢個獎，俾我一個好大嘅鼓勵，我會繼續努力做一個最好嘅主持人」後，猛力將獎座打向講台桌面。豈料用力過猛，獎座底部應聲裂開，金人部分與底座當場「一分為二」，令全場嚇呆。頒獎嘉賓王祖藍立即打圓場說「TVB開台以來第一位喺台上面整爛個獎，落地開花！」場面既尷尬又搞笑，成為頒獎禮史上罕見的意外插曲。

Bob感謝家人支持 四個子女成最大動力

Bob在感言中特別感謝家人的支持，包括父母、弟弟以及外父外母。他更深情地感謝太太「佢係我最強大嘅後盾，永遠支持我，等我可以好努力咁樣喺出面拼搏，搵食搵錢，俾佢洗」。最令人感動的是他提到四個子女霏霏、熹熹、機機、JJ，回憶過往幾年有份提名但未能得獎時，孩子們安慰他說「唔緊要啦爸爸，喺我心目中，你永遠都係攞唔到獎嗰啲人嚟㗎喇！」Bob激動地表示「爸爸今年攞到喇，希望可以令到你哋覺得驕傲！」

林盛斌 萬千星輝頒獎典禮 （圖片來源：TVB）
林盛斌 萬千星輝頒獎典禮 （圖片來源：TVB）
林盛斌 萬千星輝頒獎典禮 （圖片來源：TVB）
林盛斌 萬千星輝頒獎典禮 （圖片來源：TVB）
林盛斌 萬千星輝頒獎典禮 （圖片來源：TVB）
林盛斌 萬千星輝頒獎典禮 （圖片來源：TVB）
林盛斌 萬千星輝頒獎典禮 （圖片來源：TVB）
林盛斌 萬千星輝頒獎典禮 （圖片來源：TVB）
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

