林盛斌悼蔡天鳳 出黑圖轟網民留言侮辱不負責任無底線
在逃前夫涉嫌「謀殺」於東涌被捕
28歲名媛蔡天鳳前夫一家密謀殺人，警方就該案已拘捕死者前夫的父母及兄長3人，惟涉案前夫一度潛逃，消息指，警方已於周六下午（2月25日）在東涌搜獲在逃前夫，該名姓鄺、洋名Alex男子以涉嫌「謀殺」將其拘捕帶走扣查。
出長文轟部份網民留言不敬 發悼文表心聲
Bob曾於2016年擔任蔡天鳯婚禮司儀，在2月24日深夜在IG出文，指看到有網民在討論區留下不敬說話，表示不解：
當見到有人成功，佢哋就會留言話：『佢好彩之嘛！』『睇吓好得幾耐！』
當見到有人失敗，佢哋就會留言話：『抵死！』『有請小鳳姐！』
當見到有人結婚，佢哋就會留言話：『狗男女！』『有咩事記得搵謝偉俊！』
當見到有人生小朋友，佢哋就會留言話：『個BB好樣衰！』『都唔知係唔係佢哋親生嘅！』
當見到天王巨星嘅新聞，佢哋就會留言話：『老咗咁多嘅！』『過氣啦你！』
當見到演藝新人嘅新聞，佢哋就會留言話：『乜水呀！』『冇興趣知！』
當見到有個女仔被好殘暴咁樣去殺害，佢哋竟然會寫啲極度冷血同侮辱性嘅留言，甚至有啲討論區竟然攞件事出嚟講笑，到底個世界發生咩事？
雖然，我相信只係少部份嘅人，但係，『佢哋』，點解要咁做？係咪網絡世界就可以冇任何界線？希望警方盡快緝拿兇手，將兇徒繩之於法。
阿Bob曾任蔡天鳳婚禮司儀
2016年阿Bob擔任司儀後，有發文撰寫感想，提及當日本是他和妻子的結婚9週年，惟要外出工作要後補慶祝。他更指「主人家話以後我去譚仔食嘢免費加墨魚丸同腩肉」、「恭喜太子爺Chris同新娘子Abby，祝幸福快樂，亦祝老爺生意興隆，譚仔快D上市。」當天娶新抱的人，正是譚仔米線前老闆「五哥」譚澤均。
28歲Abby為譚仔創辦人媳婦 前夫父母及兄長被捕
大埔龍尾村揭發兇殺案，死者為28歲名媛蔡天鳳（Abby），自2月21日失蹤後由家人報警求助。今日（24日）警方於大埔龍尾村一單位發現蔡天鳳已被殺害，案件正由西九龍總區重案組調查，現已拘捕3名男女。
蔡天鳳丈夫為譚仔「太子爺」
警方於本周三（22日）發佈尋找失蹤人口資訊，指蔡天鳳於2月21日中午後最後露面後不知所蹤。蔡天鳳（Abby）的現任丈夫為譚仔米線集團「太子爺」，二人於2016年12月結婚，當時更邀得林盛斌擔任司儀。
據知，28歲的蔡天鳳報住何文田加多利山，身為城中名媛的Abby屢次登上知名雜誌，又曾經出席康城影展，其社交平台帳戶已累計8萬名「粉絲」，人氣十足。
蔡天鳳剛於今年2月接受《巴黎時裝公報》（L’OFFICIEL）數碼版封面，訪問提到Abby是「業內最受歡迎、具影響力人物之一」、「冉冉升起的新星」，又形容她「以其對時裝無與倫比的觸覺風靡全球，在時裝界具影響力，其敏銳穿著混搭眼光令她引領潮流，獲全世界粉絲關注」。
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：張國榮紀念音樂會、西九音樂節、黃妍、五月天、BLACKPINK澳門站、林敏驄、周杰倫、COLLAR、Twins、鄭秀文、鄭欣宜、許冠傑、Backstreet Boys；喜歡K-pop的你亦有福了，ITZY和NCT DREAM亦在香港開演唱會、Apink！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
《財政預算案2023》有什麼新財政措施？如何申請居屋、有什麼申請條件？
政府已發表本屆政府首份《財政預算案2023》，一文即睇派錢措施，如電子消費券、寬減利得稅、交通津貼、綜援、電費補貼等。同時為條整合最新電子消費券2023派錢金額和形式、申請和領取消息；《財政預算案2023》亦有公布調低買樓印花稅，首置置業者可以藉此機會省下一筆可觀的開銷，為置業提供更多支援。而居屋申請一般於2月至3月左右推出，攪珠日期通常定於6月份進行。有意申請2023年居屋的人士可以提前了解居屋地點位置、申請程序及收費、入息和資產限額等相關信息。即看：居屋2023全攻略