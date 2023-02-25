林盛斌悼蔡天鳳 出黑圖轟網民留言侮辱不負責任無底線

蔡天鳯碎屍案震驚全港，女死者生前認識不少圈中藝人，包括郭富城太太方媛，2016年出嫁時，更邀請到有「金牌婚禮司儀」的林盛斌（阿Bob）做司儀，阿Bob得悉慘劇後，深表震驚，深夜更出了全黑圖悼念死者，更撰文轟網民留言不負責任。