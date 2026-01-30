瑜珈導師公開炮轟被Bob製作公司騷擾一年 林盛斌火速回應承諾跟進
事件源於一名瑜珈中心負責人在Bob的threads帖文下留言投訴，詳細描述被騷擾的經過。她在留言中寫道：「請問你可唔可以叫你公司嘅同事剷除我個手提電話，藝人Bob有一間製作公司，每一個月都搵佢哋不同同事，打兩次電話俾我。話有一個節目合作要俾錢佢哋同佢哋合作拍片，我明白宣傳係要付費，但問題我冇搵佢哋查詢。」這位負責人表示，每次拒絕後對方都聲稱不知道有其他同事曾經聯絡過她，但騷擾行為卻持續了整整一年，令她感到極度困擾。
Bob製作公司員工用不同電話持續滋擾
據投訴人透露，Bob製作公司的推銷手法相當有系統性，每個月都會安排不同員工致電兩次，推銷節目合作項目。她在留言中進一步解釋：「然後佢哋每個月都嚟滋擾我，我每一次同佢哋同事講冇需要唔好再打俾我，佢都話唔知道原來有其他同事搵過我。這個事情已經持續咗一年！真係好困擾每個月都要用不同電話打電話來！」這種做法令受害人即使多次明確表達拒絕意願，仍然無法擺脫持續的電話騷擾，顯示公司內部溝通機制存在嚴重問題。
Bob火速私訊回應承諾跟進事件
面對公開投訴，Bob迅速作出回應，主動私訊該名瑜珈中心負責人，承諾會「好好跟進一下」事件。投訴人其後公開了與Bob的對話截圖，並在帖文中寫道：「原來最快嘅客服唔係用郵件、打電話，係用偉大既threads！」Bob也在截圖下回應表示：「係呀，所以社交平台真係呢個世代一個好重要嘅溝通途徑。」雖然Bob的回應態度算是積極，但事件已經持續一年才得到正視，令人質疑公司的客戶服務機制是否存在漏洞。
網民紛紛留言分享類似騷擾經歷
事件曝光後，不少網民在留言區分享自己遭受類似騷擾的經歷，顯示這種推銷手法在業界相當普遍。有網民表示自己的公司也有差不多情況，更有人透露被騷擾的時間長達「10年了！」，反映問題的嚴重性和持續性。網民的留言顯示，這種不當推銷手法已經成為行業陋習，不少企業和個人都深受其害，但往往投訴無門或得不到有效解決。部分網民更質疑，如果不是透過社交平台公開投訴，這類騷擾行為可能會無限期持續下去。