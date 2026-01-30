瑜珈導師公開炮轟被Bob製作公司騷擾一年 林盛斌火速回應承諾跟進

藝人林盛斌(Bob)旗下製作公司近日被瑜珈中心負責人公開投訴，指其員工持續一年每月兩次致電騷擾，儘管多次明確拒絕合作仍不斷滋擾，令對方不勝其煩。事件在社交平台曝光後，Bob火速私訊回應承諾跟進，但網民紛紛留言表示自己公司也有類似遭遇，更有人稱被騷擾長達10年，質疑這種推銷手法已成行業陋習。