中年好聲音｜林盛斌車婉婉攞獎後找數！尖沙咀包場宴三組幕後 賽前約定曝光勁窩心
去年1月23日晚，新鮮出爐的「最佳主持」林盛斌（Bob）與車婉婉被發現於尖沙咀一間日本餐廳包房，原來二人為兌現頒獎禮前的承諾，夾份宴請《中年好聲音》、《女神配對計劃》及《攻你上大學》三組節目的全體幕後！二人言出必行，場面超溫馨，究竟他們賽前許下了甚麼神秘約定？
林盛斌車婉婉尖沙咀找數 兌現賽前感人承諾
去年《萬千星輝頒獎典禮 2025》結束後翌日，新任「最佳男、女主持」林盛斌與車婉婉立即「找數」，於尖沙咀一間日本餐廳包下廂房，慰勞《中年好聲音》、《女神配對計劃》及《攻你上大學》三大節目的全體幕後工作人員，相當有心。據知，原來二人在頒獎禮等候結果時，因互相看好對方能奪獎，所以私下約定，如果真的雙雙獲獎，就一定要夾錢請所有幕後食飯，以感謝團隊一直以來的努力與支持。結果二人夢想成真，亦立即兌現承諾，這份飲水思源的心意，實在難得。
二人互相睇好對方 飲水思源獲讚唔忘本
這次慶功宴源於一個溫馨的賽前約定，足見阿Bob與車婉婉不僅在幕前合作無間，私下更是惺惺相惜。在競爭激烈的頒獎禮後台，二人沒有互相猜忌，反而「互相睇好」，更將團隊的功勞放在心上，約定一同分享得獎喜悅。這種不忘本、重視團隊合作的精神，正是他們能成為金牌主持的關鍵。不少圈中人及網民都大讚他們此舉非常有愛，為他們贏得「最佳主持」的榮譽再添一重意義，證明了他們的成功並非偶然，而是源於對身邊人的尊重與感激。
幕後人員勁感動 網民大讚：真係好主持
雖然未有幕後人員的訪問流出，但從現場溫馨的氣氛可見，團隊對於兩位主持的心意必定大為感動。阿Bob與車婉婉的舉動亦在網上引起熱議，不少網民都認為這件事再次印證了他們的人品。有網民重提之前對他們的評價，大讚：「婉婉姐，實至名歸，成熟穩重，又帶有幽默感，欣賞你，加油！」、「兩位都好勁」。這次豪氣宴客的舉動，無疑讓他們「貼地」、「有義氣」的形象更加深入民心，證明了他們不單是懂得搞氣氛的好主持，更是懂得感恩的好夥伴。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期