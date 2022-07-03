Bob林盛斌便利店又請性感員工 繼靚女彤彤 今次係「翻版麥家琪」！
林盛斌Bob專請美女員工 今次為「翻版麥家琪」
疫情期間曾經一度零收入的Bob林盛斌，全靠瞓身專注發展副業而愈撈愈發。Bob有份投資的便利店已經有四家分店，一向有生意頭腦的Bob更專請美女員工。早前Bob曾經在社交平台上上傳了土瓜灣分店彤彤的照片作宣傳，可是原來彤彤已經辭職，離開了土瓜灣分店。Bob近日便在社交平台上分享另一位員工的照片，留言表示：「土瓜灣走咗個彤彤，最近嚟咗一個家家。各位觀眾，852麥家琪！」新員工「翻版麥家琪」家家跟彤彤一樣身形超Fit，而且衣著打扮亦十分性感！
靚女前員工彤彤 一度引起網民熱烈討論
在便利店分店剛開張的時候，Bob曾經上傳過靚女前員工彤彤的照片，一度引起網民熱烈討論！Bob當時公開了前員工彤彤整理庫存的照片和與彤彤的合照，從照片中可見，穿上貼身上衣的彤彤身形極Fit，而且眼神亦十分溫柔！Bob在上傳照片的同時，亦留言大讚：「嘩嘩嘩，我哋呢位852美少女店員彤彤，人靚聲甜，性格開朗，絕對係精神嗰班，講明先，大家唔好顧住搵佢吹水唔買嘢喎！」照片出街之後，大批網民表示要去朝聖幫襯，而且亦求Bob公開彤彤的IG號，可是Bob表示自己也沒有彤彤的IG！
超有生意頭腦 逆市換大屋
現年42歲林盛斌向來顧家又勤力，吸金能力極強，被封「隱形富豪」，同太太及4子女家住九龍塘的三層獨立屋，一家六口幸福滿滿。日前Bob在IG上載一張相片，影低一家六口住開的三層獨立屋，並寫道：「拜拜，多謝你呢三年為我哋遮風擋雨。」此帖一出，不少網民勁羨慕他再換屋，紛紛留言：「Bob爺好勁，呢個時勢再搬大屋。」、「住得起好叻！一個能承擔所有屋企人使費嘅人，仲叻！」、「Good Luck!愈搬愈大，羨慕！」等。
升級同區大型豪宅
據知林盛斌一家六口將升級到同區私隱度更高的特色豪宅，面積比舊屋更大更舒適。而Bob接受傳媒訪問則表示因舊屋租約期滿，剛剛搵到同區附近適合的新屋，所以轉換新環境。他又大讚新居，風水又好，環境又唔錯，又光猛等等，有更多空間給子女活動，所以決定搬屋。Bob又指轉換新環境，可以令自己有新的感覺，新的動力，會繼續努力做好工作同事業。
拍片解釋為何租樓唔買樓
其實每次阿Bob搬屋，都會有人他為何只租不買，今次亦不例外，於是他就將他之前曾經拍過的廣告短片重新分享至IG，去解釋只租不買的原因：「其實好簡單，四個字-『機會成本』！假設你想住好啲，九龍塘，人一世物一世，五千尺大屋，我計過，最平個間都要1-2億左右。我就當1億5千萬，咁可能你有其他物業係身，咁要畀15%釐印費。」他屈指一算，買豪宅要手持近一億現金，繼而他續說：「如果我有9千幾萬現金，我唔會咁用囉，更何況我冇。如果我真係有9千幾萬我會選擇投資唔同地方，分散風險，每年有5%回報，9千幾萬一年5%回報，就400幾萬，一個月都40萬。我租層樓誇張咁講都係10-20萬，仲剩20萬畀你用，所以所謂呢啲豪宅係抵租唔抵買，不過戴定頭盔，以上方法未必適任何人。」
睇返林盛斌「大過地球」三層舊屋
07年結婚，婚後生完又生如今家有三女一子，係搵到所以唔怕生多啲養多幾個，定係生得多所以搵食動力都高過人，咩原因都好，總之個結果就係搵到亦都享受得起！ 15年由太子道900呎舊居搬去加多利山三千呎豪宅，之後再被逼遷後更上一層樓，曾入住九龍塘三層獨立屋，地方更闊落設備更齊全，用經常上門作客嘅老友農夫成員 C 君嘅說話去形容，Bob 屋企「 大過地球 」咁話喎！
平時早出晚歸四出奔波搵錢養家，疫情打擊下被迫放緩工作步伐，Bob 難得多咗時間留喺屋企湊吓仔女享受吓家庭樂，分享多咗同仔女玩樂學習日常相片，「 大過地球 」豪宅間隔亦都因此逐格曝光，飯枱大到加埋轉盤開到一圍十二人酒席、偏廳可以改裝成遊戲廳闊落過 playgroup、花園有假山有噴水池大到可以開到poolside燒烤派對、房多到四個仔女可以有個專屬學習房兼圖書館，一家六口加埋三個工人姐姐都夠住仲綽綽有餘，睇怕 Bob再追多幾個都仲得！