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Bob林盛斌便利店又請性感員工 繼靚女彤彤 今次係「翻版麥家琪」！

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疫情嚴峻，經濟下滑，疫情期間曾經零收入的林盛斌Bob，轉靠副業幫補家計。一向有生意頭腦的Bob早前轉戰投資便利店更愈撈愈掂，為了吸引更多顧客，Bob更在社交平台大曬美女員工作宣傳。早前深受顧客歡迎的員工彤彤雖然已經辭職，但Bob在IG宣佈另一分店來了「翻版麥家琪」補數！

林盛斌Bob專請美女員工 今次為「翻版麥家琪」

疫情期間曾經一度零收入的Bob林盛斌，全靠瞓身專注發展副業而愈撈愈發。Bob有份投資的便利店已經有四家分店，一向有生意頭腦的Bob更專請美女員工。早前Bob曾經在社交平台上上傳了土瓜灣分店彤彤的照片作宣傳，可是原來彤彤已經辭職，離開了土瓜灣分店。Bob近日便在社交平台上分享另一位員工的照片，留言表示：「土瓜灣走咗個彤彤，最近嚟咗一個家家。各位觀眾，852麥家琪！」新員工「翻版麥家琪」家家跟彤彤一樣身形超Fit，而且衣著打扮亦十分性感！

林盛斌 林盛斌Bob專請美女員工 今次為「翻版麥家琪」
林盛斌Bob專請美女員工 今次為「翻版麥家琪」（圖片來源：[email protected]_lamshingbun）
林盛斌 新員工「翻版麥家琪」家家跟彤彤一樣身形超Fit，而且衣著打扮亦十分性感！
新員工「翻版麥家琪」家家跟彤彤一樣身形超Fit，而且衣著打扮亦十分性感！（圖片來源：[email protected]_lamshingbun）

靚女前員工彤彤 一度引起網民熱烈討論

在便利店分店剛開張的時候，Bob曾經上傳過靚女前員工彤彤的照片，一度引起網民熱烈討論！Bob當時公開了前員工彤彤整理庫存的照片和與彤彤的合照，從照片中可見，穿上貼身上衣的彤彤身形極Fit，而且眼神亦十分溫柔！Bob在上傳照片的同時，亦留言大讚：「嘩嘩嘩，我哋呢位852美少女店員彤彤，人靚聲甜，性格開朗，絕對係精神嗰班，講明先，大家唔好顧住搵佢吹水唔買嘢喎！」照片出街之後，大批網民表示要去朝聖幫襯，而且亦求Bob公開彤彤的IG號，可是Bob表示自己也沒有彤彤的IG！

林盛斌 穿上貼身上衣的彤彤身形極Fit
穿上貼身上衣的彤彤身形極Fit（圖片來源：[email protected]_lamshingbun）

超有生意頭腦 逆市換大屋

現年42歲林盛斌向來顧家又勤力，吸金能力極強，被封「隱形富豪」，同太太及4子女家住九龍塘的三層獨立屋，一家六口幸福滿滿。日前Bob在IG上載一張相片，影低一家六口住開的三層獨立屋，並寫道：「拜拜，多謝你呢三年為我哋遮風擋雨。」此帖一出，不少網民勁羨慕他再換屋，紛紛留言：「Bob爺好勁，呢個時勢再搬大屋。」、「住得起好叻！一個能承擔所有屋企人使費嘅人，仲叻！」、「Good Luck!愈搬愈大，羨慕！」等。

林盛斌 現年42歲的林盛斌向出名吸金能力強，同太太及4子女住九龍塘的三層獨立屋，一家六口幸福滿滿。
現年42歲的林盛斌向出名吸金能力強，同太太及4子女住九龍塘的三層獨立屋，一家六口幸福滿滿。（圖片來源：[email protected]_lamshingbun）
林盛斌 日前Bob在IG透露再換大屋。
日前Bob在IG透露再換大屋。（圖片來源：[email protected]_lamshingbun）

升級同區大型豪宅

據知林盛斌一家六口將升級到同區私隱度更高的特色豪宅，面積比舊屋更大更舒適。而Bob接受傳媒訪問則表示因舊屋租約期滿，剛剛搵到同區附近適合的新屋，所以轉換新環境。他又大讚新居，風水又好，環境又唔錯，又光猛等等，有更多空間給子女活動，所以決定搬屋。Bob又指轉換新環境，可以令自己有新的感覺，新的動力，會繼續努力做好工作同事業。

林盛斌 Bob大讚新屋風水好，環境又唔錯，還有更多空間給子女活動。
Bob大讚新屋風水好，環境又唔錯，還有更多空間給子女活動。（圖片來源：[email protected]_lamshingbun）

拍片解釋為何租樓唔買樓

其實每次阿Bob搬屋，都會有人他為何只租不買，今次亦不例外，於是他就將他之前曾經拍過的廣告短片重新分享至IG，去解釋只租不買的原因：「其實好簡單，四個字-『機會成本』！假設你想住好啲，九龍塘，人一世物一世，五千尺大屋，我計過，最平個間都要1-2億左右。我就當1億5千萬，咁可能你有其他物業係身，咁要畀15%釐印費。」他屈指一算，買豪宅要手持近一億現金，繼而他續說：「如果我有9千幾萬現金，我唔會咁用囉，更何況我冇。如果我真係有9千幾萬我會選擇投資唔同地方，分散風險，每年有5%回報，9千幾萬一年5%回報，就400幾萬，一個月都40萬。我租層樓誇張咁講都係10-20萬，仲剩20萬畀你用，所以所謂呢啲豪宅係抵租唔抵買，不過戴定頭盔，以上方法未必適任何人。」

林盛斌 不過阿Bob話佢冇九千幾萬現金喎！
不過阿Bob話佢冇九千幾萬現金喎！（圖片來源：[email protected]_lamshingbun）

睇返林盛斌「大過地球」三層舊屋

07年結婚，婚後生完又生如今家有三女一子，係搵到所以唔怕生多啲養多幾個，定係生得多所以搵食動力都高過人，咩原因都好，總之個結果就係搵到亦都享受得起！ 15年由太子道900呎舊居搬去加多利山三千呎豪宅，之後再被逼遷後更上一層樓，曾入住九龍塘三層獨立屋，地方更闊落設備更齊全，用經常上門作客嘅老友農夫成員 C 君嘅說話去形容，Bob 屋企「 大過地球 」咁話喎！

林盛斌 07年同老婆黃乙頤結婚，Bob 捱得、老婆都生得亦好學肯做幫到手搵食，如今林家三女一子出親街都浩浩蕩蕩。拜年張全家大合照，留意番玄關雙門高樓底設計，甚具豪宅大戶風範。
07年同老婆黃乙頤結婚，Bob 捱得、老婆都生得亦好學肯做幫到手搵食，如今林家三女一子出親街都浩浩蕩蕩。拜年張全家大合照，留意番玄關雙門高樓底設計，甚具豪宅大戶風範。（圖片來源：新傳媒資料庫）
林盛斌 好生養又相夫教子之外，Bob 嫂亦考埋各種牌照，近期仲幫人睇埋風水，好學又識幫輕Bob負擔嘅佢喺屋企都有專屬辦公室，仲大到可以招呼同事開會。
好生養又相夫教子之外，Bob 嫂亦考埋各種牌照，近期仲幫人睇埋風水，好學又識幫輕Bob負擔嘅佢喺屋企都有專屬辦公室，仲大到可以招呼同事開會。 （圖片來源：新傳媒資料庫）
林盛斌 人緣好屋企又大，林宅經常被圈中朋友及兒女同學仔用作開 P 飯敍基地，老友翠如生日都係喺度慶祝。
人緣好屋企又大，林宅經常被圈中朋友及兒女同學仔用作開 P 飯敍基地，老友翠如生日都係喺度慶祝。 （圖片來源：新傳媒資料庫）
林盛斌 一家大細一齊做運動都冇問題。
一家大細一齊做運動都冇問題。 （圖片來源：新傳媒資料庫）
林盛斌 客廳大到放到巨型大梳化之餘仲有座按摩椅，依然大把位剩
客廳大到放到巨型大梳化之餘仲有座按摩椅，依然大把位剩（圖片來源：新傳媒資料庫）

平時早出晚歸四出奔波搵錢養家，疫情打擊下被迫放緩工作步伐，Bob 難得多咗時間留喺屋企湊吓仔女享受吓家庭樂，分享多咗同仔女玩樂學習日常相片，「 大過地球 」豪宅間隔亦都因此逐格曝光，飯枱大到加埋轉盤開到一圍十二人酒席、偏廳可以改裝成遊戲廳闊落過 playgroup、花園有假山有噴水池大到可以開到poolside燒烤派對、房多到四個仔女可以有個專屬學習房兼圖書館，一家六口加埋三個工人姐姐都夠住仲綽綽有餘，睇怕 Bob再追多幾個都仲得！

林盛斌 大家族兄弟姊妹多嘅好處，就係居家防疫都有玩伴，加埋屋企夠大，想點玩都得。
大家族兄弟姊妹多嘅好處，就係居家防疫都有玩伴，加埋屋企夠大，想點玩都得。 （圖片來源：新傳媒資料庫）
林盛斌 電視廳背後，可見巨型偏廳早被林太改裝成四兄弟姊妹嘅遊樂廳。呢期最受媽媽歡迎嘅加厚絨面防撞墊，最大 size 林家可以放夠兩塊，沿牆邊井然有序擺滿仔女玩具。
電視廳背後，可見巨型偏廳早被林太改裝成四兄弟姊妹嘅遊樂廳。呢期最受媽媽歡迎嘅加厚絨面防撞墊，最大 size 林家可以放夠兩塊，沿牆邊井然有序擺滿仔女玩具。 （圖片來源：新傳媒資料庫）
林盛斌 Bob 嫂持家有道更緊張四個仔女學習成績，新屋有大大間學習房，一人一張書枱以外，仲有落地大書櫃分類整齊放好參考書。
Bob 嫂持家有道更緊張四個仔女學習成績，新屋有大大間學習房，一人一張書枱以外，仲有落地大書櫃分類整齊放好參考書。 （圖片來源：新傳媒資料庫）

圖片來源：[email protected]_lamshingbun、新傳媒資料庫

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