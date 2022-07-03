Bob林盛斌便利店又請性感員工 繼靚女彤彤 今次係「翻版麥家琪」！

疫情嚴峻，經濟下滑，疫情期間曾經零收入的林盛斌Bob，轉靠副業幫補家計。一向有生意頭腦的Bob早前轉戰投資便利店更愈撈愈掂，為了吸引更多顧客，Bob更在社交平台大曬美女員工作宣傳。早前深受顧客歡迎的員工彤彤雖然已經辭職，但Bob在IG宣佈另一分店來了「翻版麥家琪」補數！