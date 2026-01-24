中年好聲音｜林盛斌「Bob爆獎」後續！獲補發獎座竟追問碎片 網民爆笑
廣告
去年台慶頒獎禮上，林盛斌（Bob）勇奪「最佳男主持」時，因太興奮而上演「Bob爆獎」震撼全城！事隔一年，在去年1月23日晚的慶功宴上，阿Bob終於收到電視台補發的完整獎座，他不但興奮得像個孩子，更向工作人員提出一個搞笑問題，引發全場爆笑，到底他問了甚麼？
林盛斌重獲真獎座勁興奮 上手即自嘲：要細細力
在去年1月23日晚為《中年好聲音》等節目舉辦的慶功宴上，全晚高潮莫過於大會向阿Bob補發「最佳男主持」的真‧獎座！當阿Bob看到刻有自己名字、得獎項目及「58」字樣的完整獎座時，立即笑得像個小孩，滿臉期待。他接過獎項後，即愛不釋手地從頭到尾摸勻，更興奮地拿著獎座與身旁的車婉婉開心「碰盃」。不過，有了上次「Bob爆獎」的經驗，他今次亦不忘搞笑自嘲：「要細細力吖」，小心翼翼的模樣與當晚的激動形成強烈對比，場面非常有趣。
阿Bob搞笑追問獎座碎片下落 全場爆笑
正當大家以為阿Bob會好好收藏這個得來不易的完整獎座時，他欣賞完一輪後，竟突然轉頭問大會工作人員：「之前啲碎片呢？」，此話一出，立即引發全場爆笑！這個意想不到的提問，盡顯阿Bob的幽默本色與轉數之快。他不但沒有忘記那個經典的「Bob爆獎」場面，反而將其變成一個笑話，輕鬆帶過。這個搞笑的追問，不但化解了上次失手的尷尬，更為他塑造了更親民、玩得起的形象，難怪他深受觀眾及幕後人員的喜愛。
網民湧入留言區爆笑：下次唔好咁激動
阿Bob重奪完整獎座的趣事很快就在網上傳開，tvb.com亦有相關報道，網民見狀即紛紛湧入留言區，送上祝福之餘，亦不忘幽默地提醒他。最多人笑言：「下次再攞唔好咁激動」、「唔好再攞嚟拍枱呀」，顯然「Bob爆獎」一幕已成為經典。同時，亦有不少網民真心為兩位主持送上祝福：「婉婉姐，實至名歸，成熟穩重，又帶有幽默感，欣賞你，加油！」、「兩位都好勁」。可見這次的小插曲，反而為阿Bob帶來更多話題，贏得網民的會心微笑。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期