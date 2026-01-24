中年好聲音｜林盛斌「Bob爆獎」後續！獲補發獎座竟追問碎片 網民爆笑

去年台慶頒獎禮上，林盛斌（Bob）勇奪「最佳男主持」時，因太興奮而上演「Bob爆獎」震撼全城！事隔一年，在去年1月23日晚的慶功宴上，阿Bob終於收到電視台補發的完整獎座，他不但興奮得像個孩子，更向工作人員提出一個搞笑問題，引發全場爆笑，到底他問了甚麼？