林盛斌正面應對過去黑歷史 高EQ回覆網民：可能對我印象唔太好
近日有網民在Threads發起「第一屆林盛斌Bob X事回顧大賽」，引起熱烈討論。意想不到的是，Bob本人竟然親自現身留言回應，更大方承認自己「真係幾X」，坦誠反思過往種種爭議行為。這位中年阿叔的謙卑態度，究竟能否挽回觀眾印象？
網民發起Bob黑歷史回顧大賽
有網民在Threads平台發起「第一屆林盛斌Bob X事回顧大賽」，正式宣布比賽開始並邀請選手參與。這個突如其來的「比賽」迅速在社交平台傳播，吸引大量網民關注和參與討論。帖文一出即引來眾多留言，網民紛紛回顧Bob過往的各種爭議事件和「X事」，當中包括：「錢國偉婚禮狂咀梁烈唯」、「胡杏兒老公50歲生日醉酒上台唱爆咪，俾其他賓客嫌棄」、「胡定欣結婚post叫人大戰300回合」等。
林盛斌親自道歉
令人意外的是，Bob本人竟然主動在該帖文下留言回應，坦承「睇返個post，我都真係幾X嘅😂😂」。他表示會好好收藏這個帖文，並承認「咁多年嚟，講錯嘢，做錯事，X過無數次，令部份觀眾同網友對我嘅印象可能唔係太好」。Bob更提到現在做了中年阿叔，子女開始長大，希望能夠「慢慢一步一步，逐啲逐啲，呢度諗下點改，嗰度又試吓再做好啲啲」，純粹希望有日讓人見到他與以前有所不同。
Bob過往爭議事件回顧
林盛斌多年來確實曾捲入不少爭議事件，從早期的言論風波到近年的各種「X事」，都成為網民熱議話題。他在娛樂圈打滾多年，期間不時因為言行舉止而惹來批評聲音。這次網民發起的「X事回顧」，正好讓大家重新檢視他過往的種種表現，也讓Bob有機會正視自己的問題。
網民反應兩極化：起碼有反省
對於Bob的坦誠回應，網民反應相當兩極化。有網民讚賞他願意承認錯誤的勇氣，認為「肯認錯已經好過好多人」、「起碼有反省，值得俾機會」。不過也有網民質疑他的誠意，留言「講就天下無敵，做就無能為力」、「又係嗰套，講完又會再犯」。Bob在回應末段更幽默地表示「希望龜頭Bob短時間內唔使改名做X頭Bob住，努力改進中🙈」，展現自嘲精神。
