林盛斌正面應對過去黑歷史 高EQ回覆網民：可能對我印象唔太好

近日有網民在Threads發起「第一屆林盛斌Bob X事回顧大賽」，引起熱烈討論。意想不到的是，Bob本人竟然親自現身留言回應，更大方承認自己「真係幾X」，坦誠反思過往種種爭議行為。這位中年阿叔的謙卑態度，究竟能否挽回觀眾印象？