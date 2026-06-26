林秀怡淚灑活動現場 揭照顧癌母最黑暗日子 林淑敏暖心救場
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林秀怡出席健康節目《掌握健康人生》宣傳活動，與林淑敏分享照顧癌症家人的經歷時，憶起母親患癌的艱辛歲月，情緒突然崩潰淚灑現場。她透露當年為醫治母親花光所有積蓄，每日奔波於醫院與工作之間，壓力大到幾乎撐不下去，而林淑敏在旁見狀即時幫忙接話，場面令人心酸。
林秀怡憶母親患癌當場哽咽落淚無法說話
活動現場，林淑敏先分享自身患癌經歷，輪到林秀怡發言時，她提到母親曾患上癌症，話未說完已忍不住脫口而出：「我已經想喊。」林淑敏見狀立即替她接話，向在場人士解釋林秀怡當年住處較遠，需要每日在醫院與電視台之間來回奔波，身心俱疲。當林淑敏說到這段往事時，林秀怡的淚水已經止不住地流下來，她哽咽表示當年全靠林淑敏伸出援手，才令她在最崩潰的時期得以喘息。
林淑敏即時接話安撫展現深厚同事情誼
面對林秀怡突如其來的情緒爆發，林淑敏表現得相當冷靜，主動替對方把話說完，讓林秀怡有時間平復心情。林秀怡其後亦感激地表示，林淑敏當年在她最無助的時候給予實質幫助，令她在照顧母親與兼顧工作之間找到平衡。兩人在活動中的互動，讓外界看到藝人之間不為人知的患難真情。
林秀怡曾花光積蓄醫治母親壓力瀕臨極限
林秀怡的母親過去曾確診癌症，她作為家中主要照顧者，不僅要承擔高昂的醫療費用，更要在工作與醫院之間來回奔走。她坦言當時幾乎花光所有積蓄和心力，每日的行程就是由家中趕往醫院探望母親，再趕回電視台工作，長期處於極度高壓的狀態。這段經歷令她深刻體會到，癌症對一個家庭的打擊遠不止於患者本身。
林秀怡呼籲社會關注照顧者情緒壓力問題
林秀怡以過來人身分在活動中發聲，指出當家人患上癌症時，外界往往只關注患者本身的需要，卻忽略了照顧者同樣承受著巨大的心理壓力。她強調：「照顧者嘅情緒狀態會直接影響到病人嘅心情同康復過程。」她表示很高興能藉著今次活動向大眾分享心路歷程，希望讓更多人明白照顧者也需要獲得支持與關懷，而非獨自承受一切。
圖片來源：TVB、IG@資料或影片來源：原文刊於新假期