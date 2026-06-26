林秀怡淚灑活動現場 揭照顧癌母最黑暗日子 林淑敏暖心救場

林秀怡出席健康節目《掌握健康人生》宣傳活動，與林淑敏分享照顧癌症家人的經歷時，憶起母親患癌的艱辛歲月，情緒突然崩潰淚灑現場。她透露當年為醫治母親花光所有積蓄，每日奔波於醫院與工作之間，壓力大到幾乎撐不下去，而林淑敏在旁見狀即時幫忙接話，場面令人心酸。