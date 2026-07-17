35歲林秀怡接拍《非份之罪》爆驚人內幕 回顧17年演藝生涯 藏極大反轉

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2026年無綫劇集《非份之罪》單元播出後引發全城熱議，劇中一場涉及巨額遺產爭奪戰瞬間將人性最赤裸一面展露無遺。久未露面幕前演出的林秀怡當初接到監製電話時內心充滿極大恐懼，更一度懷疑自己會連累整個劇組。這場充滿算計與心機的豪門恩怨背後，其實隱藏著一段令人難以置信的辛酸經歷。

林秀怡接拍非份之罪赤腳上陣挑戰高難度動作

在《非份之罪》單元《一億殺機》中，林秀怡飾演張帶弟一角，劇本涉及高達100,000,000元的遺產爭奪案，複雜而黑暗的人性交錯令她初次閱讀劇本時大感震驚。為了完美呈現角色在絕境中的掙扎，她不僅要在泥濘與暴雨中狂奔，更毫不猶豫地赤腳背負著資深演員盧宛茵親身上陣。這場極具視覺衝擊力的高難度動作戲份，充分展現出她對演藝事業極致追求與專業態度，每一個痛苦扭曲面部表情都讓螢幕前觀眾感受到那份沉重壓迫感。

林秀怡親自發長文回應網民留言答謝大眾支持

面對劇集播出後如雪片般飛來正面評價，林秀怡日前透過社交平台發表長文抒發感受。她坦言當初收到監製通知時心情可謂又驚又喜，甚至一度擔憂生疏演技會破壞整部心血結晶。對於大批觀眾依然記得她昔日演出，她以「好多謝你地每一句鼓勵同支持，我真係每一個都有睇」來表達內心激動。她承諾未來會將這些窩心留言化為前進動力，並堅定表示「我一定會好努力好努力，唔會浪費你地每一句既鼓勵，我會好好地一步一步行」。

回顧17年演藝生涯憑怒火街頭二激裸演出成名

翻看資料，自2009年於無綫藝員訓練班畢業以來，這段長達17年演藝之路可謂充滿荊棘與挑戰。起初她只能在劇集中飾演護士或記者等不起眼跑龍套角色，直到2012年接拍《怒火街頭2》飾演未婚媽媽，為生活被逼運毒並全裸接受搜身一幕，強烈情感震撼無數觀眾眼球。隨後她在2018年《是咁的，法官閣下》中飾演新晉大律師黃瞳，以極具個性演繹首度入圍爭奪最佳女配角殊榮。2024年參演《再見·枕邊人》飾演背負巨大秘密單親媽媽，細膩肢體語言再次印證其演技已經邁向全新高度。

網民盛讚林秀怡演技大躍進見證奮鬥史感觸深

這次強勢回歸螢幕隨即在各大網上討論區引爆熱烈迴響。大批網民紛紛湧入社交平台留言，有人直指「由當年阿Wing睇到依家張帶弟，真係見證住佢演技大爆發」，亦有觀眾被其敬業精神打動，表示「見到佢赤腳孭住嫲嫲嗰幕真係好心酸，完全感受到嗰份辛勞」。不少資深劇迷回顧她從跑龍套走到今天備受肯定位置，紛紛讚嘆她多年來默默耕耘終獲回報，更有網民留下「只要肯捱肯搏，實力派演員總會等到發光發熱一日」等評論。

林秀怡 非份之罪 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
林秀怡 非份之罪 （圖片來源：TVB）
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林秀怡 非份之罪 （圖片來源：TVB）
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林秀怡 非份之罪 （圖片來源：TVB）
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林秀怡 非份之罪 （圖片來源：TVB）
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林秀怡 非份之罪 《怒火街頭2》飾演未婚媽媽（圖片來源：TVB）
《怒火街頭2》飾演未婚媽媽（圖片來源：TVB）
林秀怡 非份之罪 《怒火街頭2》搏命爬外牆 14年前舊片翻Hit（圖片來源：TVB）
《怒火街頭2》搏命爬外牆 14年前舊片翻Hit（圖片來源：TVB）
林秀怡 非份之罪 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
林秀怡 非份之罪 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
林秀怡 非份之罪 2024年參演《再見·枕邊人》（圖片來源：TVB）
2024年參演《再見·枕邊人》（圖片來源：TVB）
林秀怡 非份之罪 2024年參演《再見·枕邊人》（圖片來源：TVB）
2024年參演《再見·枕邊人》（圖片來源：TVB）
林秀怡 非份之罪 2018年《是咁的，法官閣下》中飾演新晉大律師黃瞳（圖片來源：TVB）
2018年《是咁的，法官閣下》中飾演新晉大律師黃瞳（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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