35歲林秀怡接拍《非份之罪》爆驚人內幕 回顧17年演藝生涯 藏極大反轉

2026年無綫劇集《非份之罪》單元播出後引發全城熱議，劇中一場涉及巨額遺產爭奪戰瞬間將人性最赤裸一面展露無遺。久未露面幕前演出的林秀怡當初接到監製電話時內心充滿極大恐懼，更一度懷疑自己會連累整個劇組。這場充滿算計與心機的豪門恩怨背後，其實隱藏著一段令人難以置信的辛酸經歷。