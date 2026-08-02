林芊妤12年後重揭IFC事件內幕 還原遭TVB解約全過程 遣散費金額曝光

藝人林芊妤日前接受傳媒訪問親自還原12年前震驚娛樂圈中環IFC殘障廁所聚會事件始末。當年她被拍到與富二代密會後火速遭無綫電視終止合約並引發連場馬路亡命追逐戰。電視台高層樂易玲親自出面處理解約事宜更留下了一句極度殘酷說話讓她跌入人生谷底