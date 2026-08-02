林芊妤12年後重揭IFC事件內幕 還原遭TVB解約全過程 遣散費金額曝光
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藝人林芊妤日前接受傳媒訪問親自還原12年前震驚娛樂圈中環IFC殘障廁所聚會事件始末。當年她被拍到與富二代密會後火速遭無綫電視終止合約並引發連場馬路亡命追逐戰。電視台高層樂易玲親自出面處理解約事宜更留下了一句極度殘酷說話讓她跌入人生谷底
林芊妤遭十幾架採訪車圍堵直奔羅湖口岸
當年事件曝光後林芊妤被急召回電視城，離開時大批記者群起包圍，她形容場面誇張得以為只有拍劇才會出現。她登上一輛的士後，隨即有十多架採訪車從後窮追不捨，甚至無視紅綠燈及雙白線。的士司機見狀決心護花，更關掉計程錶與採訪車展開追逐。最終司機提議將她送到只有的士才能進入羅湖口岸，她找出錢包將僅餘480多元車資全數交給司機，其後獨自乘搭港鐵離開。
樂易玲親自出面處理終止合約並交出支票
林芊妤在訪問中披露當年抵達藝員部後，由管理層樂易玲親自接見洽談解約事宜。整個會面過程歷時不到半小時，期間樂易玲直指她未有及早交代事件，並當面明言：「為甚麼不和我們說？我們現在用不了你了，現在你都這樣了，沒有人夠膽用你，我們留你在這裡都沒有用，你看一份文件有沒有問題？沒問題你就簽了吧。」隨後對方向她遞上一張24,000元支票正式解除雙方合約關係。
林芊妤不堪醫生男友出軌打擊借酒消愁
回顧這場風波起因，林芊妤當時正經歷被醫生男友出軌導致分手，情緒低落下時常借酒消愁，並因此結識達利國際集團未來接班人林知譽。事發當晚兩人與友人出外飲酒，她飲醉後走入殘障廁所嘔吐，步出時驚見大批記者守候。這件事對她帶來沉重心理衝擊，尤其令傳統福建家庭出身雙親感到極度失望。現時她已轉型發展瑜伽事業，早前好友林盛斌邀請她重返無綫電視參與節目拍攝，她直言：「既然你不要我，那我也不會再回來。」以保留僅餘尊嚴為由拒絕回巢。
網民熱議林芊妤拒絕重返無綫電視決定
事件重提後迅速引起各大網上論壇熱烈討論，不少網民對於她勇敢面對過去表示讚賞。有網民留言表示：「當年真係好大打擊，依家靠自己做瑜伽導師更加成功。」對於她果斷拒絕重返電視台，大批支持者亦表示認同，直指她現時身兼人母及事業女性形象極具魅力，有人力撐：「既然當日咁無情，依家絕對無必要食回頭草。」亦有留言稱讚當年的士司機見義勇為，直指幸好有對方仗義相助避開大批採訪車。
圖片來源：IG@coffee89921、新傳媒照片庫、IG@coffeesweat_、ViuTV截圖資料或影片來源：原文刊於新假期