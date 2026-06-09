林芊妤為品牌親自拍攝內衣照 疑露敏感部位走光惹爭議 本人一句話化解尷尬
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林芊妤（Coffee）昨日出席尖沙咀活動時，被問及早前自家品牌宣傳照引發走光疑雲一事，她大方正面回應，更親自拆解照片中惹起爭議的位置，一句話輕鬆化解尷尬。
林芊妤品牌內衣宣傳照惹網民熱議
事緣Coffee早前於自家瑜伽運動品牌「CoffeeSweat」社交帳號上載一張內衣宣傳照，照片中她穿上自家品牌運動內衣配搭高衩下裝，身材線條分明，腰腹馬甲線清晰可見。不過照片發佈後，不少網民將焦點放在下體位置，質疑她疑似不慎走光，相關討論迅速在網上發酵，成為熱門話題。
Coffee親自拆解稱只是衣物摺痕非走光
面對走光疑雲，Coffee昨日出席活動時大方回應，強調自己每次發佈照片前都會仔細把關，並不覺得該張宣傳照有任何性感或不妥之處。她解釋道：「可能係個摺位，唔係走光，好小事！」Coffee又強調品牌內衣款式普通，主打舒適路線，並笑言因為經濟環境不好，所以親自出動做Model為品牌宣傳，同時亦感謝大家讚賞她身形保持得宜。
36歲林芊妤轉型瑜伽導師事業有聲有色
Coffee於2008年加入TVB開展演藝生涯，曾參演多部劇集包括2012年經典宮鬥劇《金枝慾孽貳》。離開電視台後，她憑藉瑜伽導師身份成功轉型，在社交媒體累積大批粉絲，YouTube頻道分享減肥消脂及瑜伽教學影片大受歡迎。近年她更創立自家運動內衣品牌，加上育有一兒一女，家庭事業兩得意。
網民反應兩極有人讚身材有人質疑博出位
事件曝光後，網民反應兩極分化。有粉絲留言大讚Coffee產後身材依然火辣，「生完兩個仲keep到咁，真係好犀利」；亦有網民認為作為品牌創辦人兼兩孩之母，宣傳照風格過於大膽，質疑是刻意製造話題博取關注。不過亦有理性網民指出，運動內衣本身就需要展示身體線條，認為大眾反應過敏，「人哋賣運動內衣，唔著畀人睇點賣？」
資料或影片來源：原文刊於新假期