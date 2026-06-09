Coffee林芊妤爆電視台小圈子文化 自認外表兇狠反成受害者 揭《金枝2》「宮女內鬥」真相

36歲林芊妤（Coffee）昨日（8日）現身尖沙咀出席活動，被問到早前梁嘉琪大爆拍攝《金枝慾孽貳》遭同劇女星欺負一事，Coffee不但避談是非，更主動大爆當年電視台內「小圈子」文化猖獗，自認性格戇直反成受害者，一番說話令外界對當年宮鬥劇幕後的真實人際關係再度充滿好奇。