Coffee林芊妤爆電視台小圈子文化 自認外表兇狠反成受害者 揭《金枝2》「宮女內鬥」真相
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36歲林芊妤（Coffee）昨日（8日）現身尖沙咀出席活動，被問到早前梁嘉琪大爆拍攝《金枝慾孽貳》遭同劇女星欺負一事，Coffee不但避談是非，更主動大爆當年電視台內「小圈子」文化猖獗，自認性格戇直反成受害者，一番說話令外界對當年宮鬥劇幕後的真實人際關係再度充滿好奇。
Coffee親證《金枝慾孽貳》拍攝期間小圈子文化盛行
梁嘉琪早前受訪時大爆在橫店拍攝《金枝慾孽貳》期間遭同劇女星「指指點點」，網民紛紛猜測矛頭直指龔嘉欣。當年在劇中飾演宮女、屬龔嘉欣角色下屬的Coffee，昨日出席活動時被追問此事，她坦言過去的事不欲多談，認為大家都已經成熟了很多。不過她隨即話鋒一轉，大爆當年親眼見證電視台內部「小圈子」文化：「我覺得電視台都有好多人玩小圈子，就算我哋宮女入面都會見有。」
林芊妤自認外表兇狠實為被欺負一方
Coffee進一步透露自己當年的處境，直言因為外表看起來比較兇狠，經常被人誤會是欺負別人的一方：「我都好慘，因為我個樣可能比較兇狠，人哋會覺得我應該係恰人嗰個，但其實唔係我，我係俾人恰嗰個。」她更爆料有人會「扮可憐」，令旁人誤以為是Coffee在欺負對方，但對方在其他人面前又裝作若無其事，令她百辭莫辯。Coffee笑指自己性格「戇居居」，見到別人柔弱便會毫不猶豫衝出去保護，結果反而令自己成為受傷的一方：「即係自己做咗冤大頭，俾人話嗰個反而係我。」
Coffee談龔嘉欣稱對方比昔日成熟不少
被問到與龔嘉欣的關係，Coffee表示認識對方很多年，雖然近年已甚少見面，但覺得對方現在比昔日成熟了不少。她強調自己向來不講人是非：「識我嘅朋友都知，我唔講人是非。」對於當年在電視台聽聞的種種傳言，Coffee坦言確有耳聞，但事隔多年早已無意追究，只希望大家都能向前看。
網民熱議Coffee爆料紛紛猜測當年小圈子成員
消息一出，網民隨即熱烈討論，有人留言「原來宮女之間都有宮鬥」、「Coffee個樣真係比較cool但唔代表係壞人」，亦有網民表示「終於有人肯講真話」。不少人翻出《金枝慾孽貳》當年的拍攝花絮和演員合照，試圖從蛛絲馬跡中找出「小圈子」的真正成員，更有網民感嘆電視台幕後的人際關係比劇情更加精彩。
圖片來源：新傳媒圖片庫、微博、Facebook@Coffee Lam（林芊妤、IG@coffee89921、新傳媒照片庫資料或影片來源：原文刊於新假期