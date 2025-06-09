林芊妤Coffee喜懷二胎遇波折 驗血報告異常引憂慮：覺得被詛咒

Coffee林芊妤 二胎｜35歲林芊妤（Coffee）於2018年與圈外丈夫翟志榮結婚，同年誕下愛子翟德彥（伯伯）。原本無意再生第二胎的她，卻在今年5月底於社交平台宣布懷孕約四個多月，分享喜訊之餘也流露對新生命的期待。