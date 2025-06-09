林芊妤Coffee喜懷二胎遇波折 驗血報告異常引憂慮：覺得被詛咒
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Coffee林芊妤 二胎｜35歲林芊妤（Coffee）於2018年與圈外丈夫翟志榮結婚，同年誕下愛子翟德彥（伯伯）。原本無意再生第二胎的她，卻在今年5月底於社交平台宣布懷孕約四個多月，分享喜訊之餘也流露對新生命的期待。
林芊妤驗血報告指胎兒染色體異常
不過，在進行無創胎兒DNA「T21測試」時，發現胎兒可能存在第13號染色體異常（帕陶氏症），這種情況可能導致兔唇、多指多趾、智力障礙，甚至有可能活不過一歲，令她情緒激動，影片中看到她邊講邊喊，更數度落淚。
林芊妤第二胎染色體報告結果
她的主診醫生建議她在主診醫生的建議下，林芊妤決定接受了一項名為Panorama的美國基因檢測，該技術更為先進之餘，更能精準區分母體與胎兒的DNA。
等待兩週後終於獲得報告，結果顯示林芊妤腹中胎兒的腦部、血管流動、五官及身體結構均正常，患有T13的機率低於萬分之一。
雖然這讓她稍感安心，但她仍擔心寶寶是否會在孕中期出現問題。醫生則解釋，基因異常是在受精時已確定，不會隨孕期改變，這番話給了她很大的安慰。得知結果後，丈夫也非常開心，親吻她以示支持。
林芊妤考慮要否做羊水刺穿檢查
儘管如此，林芊妤仍未完全放下心頭大石。她從朋友那裡得知，有孕婦未做羊水穿刺檢查，孩子出生後才發現染色體異常，影響成長。她原本計劃在孕17週時接受羊水穿刺，但考慮到該檢查約有0.05%的早產或流產風險，讓她猶豫不決。
她表示，做完羊水穿刺後需臥床四週，避免運動，讓她擔心是否應該等到20週再做結構超聲檢查後再決定，否則等到拿到報告時胎兒已24週，可能會太晚。
林芊妤未敢鬆懈：這一胎好像被我詛咒了
由於過度焦慮，林芊妤坦言自己出現了創傷後壓力症狀，她更坦言這次的懷孕經歷讓她身心俱疲，甚至覺得「這一胎好像被我詛咒了」。
她說，儘管收到美國報告是好消息，但她仍無法完全放下心中陰影，因為兩份報告都存在灰色地帶，這讓她持續擔憂，恐懼會一直伴隨到生產時。她感謝網友的正面留言和鼓勵，並表示會繼續懷抱希望，除非最終羊水穿刺結果不理想，否則不會輕言放棄。
圖片來源：YouTube@Coffee林芊妤、Instagram@coffee89921、facebook@Coffee Lam（林芊妤資料或影片來源：原文刊於新假期