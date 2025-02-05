林芊妤自爆曾獲富二代力追 長輩點名必須娶到手全為1原因
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35歲林芊妤（Coffee）自2014年離巢TVB後變轉型做YouTuber，多年來不斷在社交平台上載教瑜珈嘅片段，近年更成功推出個人品牌，累積百萬粉絲人氣強勁！近日林芊妤就孖堪輿學家楊天命齊齊現身HoyTV節目《見招拆招風水局之佈局》，Coffee更大爆曾獲富二代力追，以及長輩點名必須娶到佢嘅原因……
林芊妤重提獲富二代力追經過
林芊妤在節目上表示要爆1個內幕消息，隨後便重提曾被富二代力追嘅故事：「話說以前有個男仔追我，佢係一個好有錢嘅富二代」並自嘲連環強調「唔係新聞嗰個」。林芊妤續指該名富二代追求自己時更介紹埋爸爸畀自己識，而2人第二次見面時，該富二代竟直接向林芊妤表示：「我爸爸好鍾意你，話一定要娶到你為止」。
林芊妤自爆被長輩點名必須娶到手
林芊妤隨後更大爆該富二代被下令必須娶到自己嘅原因：「我問佢點解，佢話因為你好旺夫，話你無論係個名、你個樣同你條命都好旺夫」令林芊妤對此感到非常驚訝。不過林芊妤就直言自己好「犯賤」：「但係佢咁樣講完，我就犯賤，我真係唔想」更直言感覺似買賣，因此最後就未有接受該富二代嘅追求。
撰文：東方新地圖片來源：youtube@HOY TV、ig@coffee89921資料或影片來源：原文刊於新假期