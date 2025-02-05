林芊妤自爆曾獲富二代力追 長輩點名必須娶到手全為1原因

35歲林芊妤（Coffee）自2014年離巢TVB後變轉型做YouTuber，多年來不斷在社交平台上載教瑜珈嘅片段，近年更成功推出個人品牌，累積百萬粉絲人氣強勁！近日林芊妤就孖堪輿學家楊天命齊齊現身HoyTV節目《見招拆招風水局之佈局》，Coffee更大爆曾獲富二代力追，以及長輩點名必須娶到佢嘅原因……