35歲林芊妤宣布懷第二胎 拍片爆喊透露驗血報告出問題勁擔憂

35歲林芊妤（Coffee）自2014年淡出娛樂圈後轉型成為瑜伽導師，2018年與圈外男友結婚後於同年誕下兒子翟德彥（伯伯）。雖然林芊妤多年間曾為懷孕落過唔少心機，但可惜一直都未能再度造人成功。不過日前（28日）林芊妤就在社交平台宣布懷孕喜訊，除咗拍片大談事隔6年再懷孕嘅心路歷程外，更自爆十分擔憂胎兒能否順利出世……

