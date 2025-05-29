35歲林芊妤宣布懷第二胎 拍片爆喊透露驗血報告出問題勁擔憂
林芊妤Coffee報喜宣布再度懷孕
35歲林芊妤在社交平台上宣布懷第二胎，經過六年的等待，她再次懷孕了。她回憶說：
「我再次懷孕了！而其實在彥彥六歲時我已經『完全』放棄了生小孩的念頭，所以『當你放棄了就自然會有』的道理是真的。」
這份意外的喜訊讓她和家人都感到非常驚喜和幸福。
林芊妤第二胎孕期身體變化
作為一名瑜伽教練，林芊妤一直以其健康的生活方式和良好的體型聞名。她分享了這次懷孕期間的身體變化：「6年前懷第一胎彥彥時，即使懷孕六個月仍能保持明顯腹肌線條。然而這次懷孕僅四個月，孕肚就已相當明顯難以遮掩。」
她還提到早前在澳門出席公開活動時的困難，由於尚未對外公布懷孕消息，她不得不長時間維持收腹狀態，活動結束後隔天早晨，她感到腹部兩側肌肉異常酸痛，症狀宛如進行高強度核心訓練後的肌肉反應。
林芊妤報告出事 擔憂第二胎能否順利出世
除了報喜之外，林芊妤坦言最近的驗血報告顯示了一些問題，令她情緒低落整整一個月，她很疑惑：「小寶寶能否順利健康出世」， 更表示 「我現在依然在驚恐中⋯⋯」
對於Coffee嘅疑慮，唔少網民都留言安慰：「其實你也不需要太擔心，我也是和你一樣，相隔6年先有另外一個。但也是之前流產了1個。上天賜比我失去一個男孩，之後也𧶽給我一個男孩。所以不要太擔心」、「我第二胎也有小驚險，也是第一次驗血有問題，但是感謝主一切順利， 祝福你」、「小生命都會自己揀媽媽的，加油，祝一切順利」、「你絕對係好堅強既媽咪，短短30分鐘嘅片已經感覺到嗰種感覺！」
面對不確定性的積極態度
面對懷孕過程中的不確定性和挑戰，林芊妤選擇保持積極的態度。她坦言雖然目前仍難掩內心不安，但經過深思熟慮後，最後還是選擇以積極、勇敢的態度來面對一切。
她強調，不論最終能否順利誕下健康寶寶，這段特殊的孕育經歷都具有重要的分享價值，藉此希望能為其他準媽媽、有需要人士提供參考與支持。林芊妤的經歷不僅是關於懷孕的喜悅和挑戰，更是一個關於如何在不確定性中找到力量和希望的故事。