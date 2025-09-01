瑜伽女神Coffee挺巨肚周圍玩 落水又睇雪 老公驚爆發夢「BB好醜樣」拒絕抱？

瑜伽女神林芊妤（Coffee）臨盆在即，昨日（31日）竟挺著巨肚現身水上樂園，畫面相當震撼！從相片可見，Coffee雖然手腳依然纖瘦，但孕肚已經非常巨大，她更自爆老公發夢嫌棄BB樣衰，究竟兩夫妻的對話有幾爆笑？