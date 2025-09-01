瑜伽女神Coffee挺巨肚周圍玩 落水又睇雪 老公驚爆發夢「BB好醜樣」拒絕抱？
Coffee昨日挺巨肚玩轉水上樂園
昨日（31日），Coffee在IG分享多張在水上樂園拍攝的相片，原來是為了滿足兒子彥彥的暑假心願。她寫道：「彥彥由暑假前已經問我幾時可以去waterpark…返到香港仲有最後幾日暑假，好啦，我捨命陪君子。」相中可見，臨盆在即的Coffee穿上泳衣，挺著巨肚坐在大型水泡上，畫面相當矚目。她坦言今次未能像以往一樣「玩到癲」，只能「行行企企同埋浸下水食下嘢」，更笑言自己愈來愈腫，變得肥嘟嘟，但字裡行間充滿著對兒子的愛。
Coffee老公驚爆夢見BB醜樣唔想抱
除了去水上樂園，Coffee早前更與家人到澳洲旅行，更幸運地在Cradle Mountain遇上落雪，大住肚睇雪景，體驗非常特別。不過，旅程中最爆笑的莫過於她分享與老公的一段床上對話。Coffee在IG寫道：「呢個落雪嘅早上喺床上嘅一段對話。」原來是老公發夢見到即將出世的BB，Coffee引述老公的原話：「佢話發夢見到個BB，仲話個BB好醜樣，醜到唔想抱。」Coffee自己也忍不住配上多個笑到喊的emoji，可見兩夫妻的互動相當搞笑又甜蜜。
Coffee懷二胎曾遇險情 染色體報告一度現警號
事實上，Coffee今次懷第二胎的過程並非一帆風順。她在今年5月宣布懷孕4個月時，曾透露DNA「T21測試」報告中，發現BB的染色體13或有問題，一度令她與家人非常擔心。幸好經過詳細檢查後，證實BB一切正常，才讓她放下心頭大石，可以安心養胎。如今見到Coffee陀著巨肚依然活力十足，四處遊玩，精神狀態極佳，相信BB的狀況非常穩定，粉絲們都為她感到高興，並期待BB順利出世。
網民笑翻老公對話 留言力撐Coffee係最靚孕婦
Coffee分享與老公的爆笑對話後，隨即引來大批網民留言，不少人都被她老公的坦白笑翻。網民紛紛留言：「爸爸是魔鬼嗎？竟然嫌棄自己的寶寶！」、「笑死，BB出世之後一定要俾返呢段對話佢睇！」、「呢啲對話好真實好可愛！」另外，亦有大批粉絲力撐Coffee是「最美孕婦」，大讚她陀B依然美麗動人：「大住個肚都咁靚，完全唔腫！」、「手腳都仲係好纖幼，點做到㗎？」、「見到你咁開心，真係好替你高興！要好好享受最後嘅時光！」