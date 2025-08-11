36歲林芊妤揭遭士司機屈「同有錢佬去酒店」老公聞言嬲爆用6字反鬧愛人
士司機當面寸Coffee：同有錢佬去酒店
林芊妤在網台節目「SpotiTalk」中，與梁靖琪分享這段多年前的離奇遭遇。她憶述當時正和老公在的士上，傾談佢朋友的女友出軌，沒想到司機竟突然加入話題，更開始大爆「Coffee」的八卦，完全未認出本尊就在車上。司機言之鑿鑿地說：「『個Coffee咪又係，上個禮拜先車佢，同個有錢佬去酒店！』」
Coffee當下既震驚又無奈，心想：「究竟應唔應佢好呢？究竟件事係邊度嚟呢？定係其實佢認錯人？」沒想到司機越說越起勁，更望向她老公的方向補一句：「『佢老公咪又係勁，成頂綠帽都戴晒。』」整個過程荒謬至極，令車廂氣氛陷入冰點。
老公唔撐用6字反鬧爆愛人
事件的爆發點並非司機的誣捏，而是老公的後續反應。Coffee透露，老公由始至終都沒有懷疑她，但他對於Coffee在事件中選擇啞忍、沒有為自己辯護感到非常憤怒。一回到家，老公便嚴肅地責罵她，認為她的軟弱無法保護家人。老公直斥：「『我唔覺得你可以保護到你個仔。』」
他進一步解釋：「『我可以同你一齊承受呢啲是非，但係你個仔，佢遲啲喺香港讀書，總會遇到一啲人badmouth你。如果你都唔識幫自己講說話，你個仔點樣捍衛自己呢？你自己都保護唔到自己，點保護個仔？』」老公這番話猶如當頭棒喝，深深刺中Coffee的內心，令她即時流下眼淚，意識到為了兒子必須變得更強大。
Coffee一家三口超溫馨 懷二胎曾遇驚險事！
Coffee與老公婚後育有一子，經常在社交平台分享一家三口的溫馨日常，是圈中的模範家庭。早前她宣布懷上第二胎，本是天大喜事，卻經歷一場虛驚。她曾透露腹中胎兒一度被驗出疑似有染色體異常問題，令她與家人擔心不已，幸好經過詳細檢查後，最終報告顯示胎兒一切正常，才鬆一口氣。
網民支持Coffee：「我鍾意Coffee，好真實，尤其敢言嘅你！」、「敢言會保護自己很重要！」、「敢言會保護自己很重要！」不過亦有網民質疑真假：「有冇咁X橋你coffee坐的士，撞到個咁X八卦既司機，又咁X多口」、「老公扮唔知姐」。