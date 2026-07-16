DSE放榜丨Coffee林芊妤遭酸民諷會考分數低 高EQ反擊揭「心酸童年」
Coffee截圖網民嘲諷留言趁放榜日高EQ反擊
事件源於林芊妤早前因與細女共用匙羹而遭網民批評，其中一名網民更在Threads上以極為刻薄的口吻質疑她「會考得幾分」，暗諷她學歷低下。Coffee並沒有選擇無視，反而將該留言截圖，趁DSE放榜日在社交平台撰寫長文公開回應。她在文中坦然承認：「冇錯呀，真係好差」，並以自身成長經歷作為回應，展現出極高情商。
林芊妤自爆小二留班被打到全身衣架印
Coffee在長文中透露，自己從小就不是讀書材料，小學二年級已經因為成績包尾而需要留班，是全班唯一無法升級的學生。她憶述無論如何努力都無法將書本內容記入腦海，父親更曾以衣架體罰她，打到全身都是印痕仍然記不住。隨著年紀漸長，成績依然毫無起色，連家人都徹底放棄，認定她是「白癡」，令她一度對人生感到極度迷失，自覺一事無成。
Coffee從三線藝人逆襲成182萬訂閱瑜伽女王
事實上，林芊妤早已用實力證明學業成績並非人生唯一出路。她從昔日電視台三線藝人成功轉型為頂流瑜伽導師，其YouTube頻道是全港首個突破百萬訂閱的廣東話瑜伽頻道，至今訂閱人數高達182萬。她更創立個人運動服飾品牌Coffee Sweat，從內容創作者晉升為企業家，活出了與當年成績單截然不同的精彩人生。
網民激讚Coffee正能量「讀書唔代表一切」
帖文發出後隨即引來大批網民留言力撐，不少人直言「讀書唔代表一切」，大讚Coffee能夠創立個人品牌、保持良好身形，如今的成就早已證明了自己的實力。亦有網民表示被她的真誠打動，認為她選擇在放榜日分享自身經歷，對正在為成績失落的考生而言是最有力的鼓勵。Coffee在文末亦特別向考生喊話，強調「學業成績差唔等於定義咗我嘅未來」，希望大家不要因為不滿意成績而感到灰心。
兩孩媽媽林芊妤Coffee終棄國際學校原因
育有兩名子女的林芊妤Coffee透露在兒子彥彥出生之前，Coffee已決心讓他入讀國際學校，希望仔仔能在重視活動式學習的環境下快樂成長。
不過，完全不懂中文的丈夫認為既然一家人生活在香港，故覺得應該把中文學好。為了尊重丈夫的想法，Coffee便開始在本地尋找傳統學校。期間，她不斷提醒自己要守住初心：
「就算仔仔讀傳統學校，我都一定要放鬆，不會只顧成績好壞，亦不會拿他和別人作比較。」
不過，即使讀傳統學校也要放輕鬆、不與人比較，做好心理建設，但林芊妤漸漸有所動搖，「但到個仔一年班開始，我發現原來有啲壓力唔係你可以控制到，當你見到身邊啲同學仔家長都好chur嘅時候，你會去質疑究竟係咪自己太Hea？」
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兒子升小二 林芊妤Coffee壓力爆煲：簡直係地獄
兒子彥彥入讀傳統小學後，每天面對8至9份功課，每星期更被默書和測驗填滿，老師不時致電催促進度。整個催谷氛圍下，自己不知不覺也變成了「緊張媽媽」，林芊妤Coffee當時須每日追趕兒子做功課、執書包、溫書。作為在職媽媽要同時兼顧事業，長期且持續的沉重壓力終於令她忍不住壓力爆煲痛哭，
「日日叫佢做功課、執書包、溫書，我覺得好厭惡好辛苦，呢個應該係我覺得生咗仔之後，要經歷既最恐怖一環——『同佢讀書』。」
到仔仔升上小二，情況更加惡化，Coffee直言「簡直覺得係地獄」，每天在家如同「河東獅吼」，母子關係極度緊張。