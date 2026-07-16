DSE放榜丨Coffee林芊妤遭酸民諷會考分數低 高EQ反擊揭「心酸童年」

林芊妤（Coffee）趁DSE放榜日公開回應網民嘲諷，大方承認自己會考只得幾分，更自爆童年因成績差被家人體罰及放棄。這位坐擁182萬訂閱、成功創立個人品牌的百萬網紅，用親身經歷向所有考生證明成績從來不能定義一個人。