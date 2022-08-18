台啦啦隊女神林襄水戰片5日狂吸近50萬views 豪派比堅尼福利網民大讚超敬業

現年24歲的台灣啦啦隊女神林襄近日加入了YouTube頻道「威廉沈歡樂送」，在其新節目《約會沈查員》中擔任主持，一向表現大方的林襄，日前在節目中更穿著比堅尼上陣大玩水戰，向網民豪派福利，影片在YouTube上架僅僅5日，已狂吸近50萬views！