台啦啦隊女神林襄水戰片5日狂吸近50萬views 豪派比堅尼福利網民大讚超敬業
林襄 著比堅尼玩到腳抽筋
林襄日前在《約會沈查員》上同主持沈玉琳大玩水戰，當中有林襄學習CPR、被救生員公主抱以及大腿抽筋要接受救生員按摩紓緩等情節，林襄全程都穿著一件水藍色比堅尼上陣，毫不扭擰，表現獲網民大讚超敬業，同時亦有不少網民話好羨慕該名救生員，可以同林襄近乎零距離接觸！
獲網友封「流量密碼」
此外林襄又在水床上表演了一段「R型震盪」舞，豐滿上圍隨著舞動搖晃。在跌下水後，林襄賣力爬上水床，又展露出迷人曲線。玩搶襪子遊戲時，林襄更被主持人拖著幾乎360度環迴旋轉，畫面都超震撼。網友都紛紛笑言：「這集不得了阿，看完近視都好了」、「福利滿滿的一集」、「林襄真的是流量密碼，又綜藝又正」等等。
仲有其他林襄在節目中精彩畫面：
即睇《約會沈查員》林襄水戰片：
重溫林襄著恤衫跳熱舞震撼眼球 網民：包到咁密實都咁性感！
林襄是台灣「Rakuten Girls樂天女孩」的成員，憑住甜美可愛嘅，加上嬌小身型155cm高，及火辣身形：32E、24、33三圍，而極速竄紅，被封為「樂天尤物」！單係IG就坐擁超過120萬人追蹤，同時也成為各大綜藝節目嘅新寵兒！
新一代寫真女神 寫真火速售罄
而林襄亦有「寫真女神」嘅稱號，皆因林襄雖然竄紅成名不久，但已經出過2本寫真，而且銷量驚人，繼去年推出寫真《與你襄遇》後不久，就已經推出第二本寫真集《與你襄愛》，私藏版係開賣30分鐘內售罄，一般版就係開賣首日銷售一空。而林襄嘅寫真亦毫不吝嗇展現完美身體曲線。佢曾坦言私下為咗維持最佳狀態下足苦工，護膚健身兩不誤。
林襄13秒紮馬尾影片谷寫真
林襄連續推出兩本寫真集，先有去年《與你襄遇》再到今年的《與你襄愛》，雖然寫真於今年4月推出，但至7月仍然有熱度，加推私藏版。為谷預購銷量，林襄早前post出一條13秒紮馬尾影片，火辣身材一覽無遺，姿態誘人，同樣令網民花半小時才看完影片。
林襄獲封「純欲天花板」
24歲台灣「樂天桃猿啦啦隊」的人氣成員林襄，憑著甜美笑容，加上32E的姣好身形獲封做「啦啦隊女神」，IG追蹤人數更衝破120萬大關。清純面孔加上火辣身形令網民為之心動，更獲封「純欲天花板」。
林襄自爆愛裸睡
林襄早前找來經紀人兼攝影師莉為寫真集宣傳，在YouTube拍攝短片拆解寫真集《與你襄遇》有關問題。莉奈就爆料指原來林襄每次更換衣服都會噴香水，為現場製造氛圍，又保證今次寫真集絕對是「香味四溢」。而林襄就大方自爆有裸睡習慣，她解釋指因為家中的洗衣機愛吃內褲，經常找不到衣服穿，所以就乾脆直接裸睡，更強調是「大裸特裸」的那種。
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