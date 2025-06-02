林襄自爆買錯下身開窿絲襪經歷 大尺度照曝光畫面勁尷尬
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台灣啦啦隊女神林襄憑藉亮眼外型與活潑個性迅速走紅，成為演藝圈焦點。然而，爆紅後的她是非不斷，卻依然保持積極樂觀的態度，活躍於各大節目與活動，深受粉絲喜愛。近日，她在一檔節目中分享曾買錯下身開窿絲襪嘅尷尬經歷，再次引發熱議！
林襄自爆曾買錯下身開窿絲襪
在節目的一個「OL主題趴」環節中，林襄與一眾啦啦隊女神以職業女性造型亮相，展現不同於以往的魅力。她毫不避諱地分享了一段買錯絲襪的趣事，引來現場哄堂大笑。林襄透露，當時為了配合OL造型，她首次購買絲襪，卻因缺乏經驗誤買了「免脫絲襪」。她以為穿上短裙後能遮蓋，加上內搭安全褲，便未多加留意，照常上台表演。
林襄開窿絲襪照曝光畫面勁尷尬
然而，事與願違，林襄表示「免脫絲襪」是在下身私密部位開窿，由於短裙實在太短，根本遮不住，尷尬畫面一覽無遺。表演時，攝影機無情捕捉到這一幕，經理人見狀急忙讓她下台更換服裝。從她分享的畫面可見，這次失誤讓她瞬間成為全場焦點，場面既尷尬又搞笑。
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撰文：東方新地圖片來源：youtube@同學來了、ig@95_mizuki資料或影片來源：原文刊於新假期