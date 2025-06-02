林襄自爆買錯下身開窿絲襪經歷 大尺度照曝光畫面勁尷尬

台灣啦啦隊女神林襄憑藉亮眼外型與活潑個性迅速走紅，成為演藝圈焦點。然而，爆紅後的她是非不斷，卻依然保持積極樂觀的態度，活躍於各大節目與活動，深受粉絲喜愛。近日，她在一檔節目中分享曾買錯下身開窿絲襪嘅尷尬經歷，再次引發熱議！