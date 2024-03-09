34歲大馬女神家姐林詩枝泳衣照曝光 網民瘋讚人妻人母依然吸like
34歲林明禎家姐林詩枝泳衣照派福利
林詩枝已步入34歲，身為人妻及人母的她，依然保持著令人稱羨的身材和容貌。近日，她在馬來西亞的沙灘上拍攝了一系列泳衣照，並在社交平臺上與粉絲分享，附上留言：「Happy 38 days #internationalwomensday！」。照片中的她身穿一件啡色泳衣，大膽展現低胸和露背的設計，性感指數爆表，瞬間成為網絡熱話。
網民熱烈反應 稱讚不斷
林詩枝的泳衣照一經發布，立即在網上引起了熱烈反響。粉絲和網民紛紛留言讚美，對她的美貌和身材保養表示讚嘆。許多人表示，即便是已為人妻人母，林詩枝依然散發著與妹妹林明禎相匹敵的吸引力，成為了不少人心中的女神。
34歲林詩枝用兩個月練成Fit爆身形
而林詩枝擁有姣好身形，並不是與生俱來，日前她於IG分享了一段影片，影片中的林詩枝穿著超短白色短裙，焦點則是上本身的裝扮，是白色比基尼再配上多條繩綁住身上，令人相當有遐想。林詩枝影片中擺出多款不同動作，她說因為最近用了兩個月時間戒掉酒精，因此練成這身形，林詩枝寫道：「以每天都這樣子嗎」。
女兒用手掂向佢胸前 林詩枝忍唔住爆笑
拍到最後，原來林詩枝女兒也在場，她的女兒在片中掂向林詩枝的胸前，令到佢自己都忍唔住笑，網民亦睇到心心眼：「我都想有個咁嘅媽媽」、「女兒很可愛」、「我可以每天看」。
猛料家姐嫁大馬富商
「大馬女神」林明禎擁有天使臉孔和魔鬼身材就係人都知，但原來其猛料胞姐林詩枝（Brandy）亦絲毫不比妹妹遜色。32歲的Brandy比明禎大一歲，在馬來西亞選美亞軍出身，現在是集模特兒、演員、歌手於一身的全能藝人，在大馬亦擁有不小的名氣。據知Brandy已經嫁人，老公是大馬林姓富商，身家超過20億港元，非常巴閉。二人婚後育有一女，雖然林詩枝已是人妻人母，但姣好身材絕對零走樣，更不時在IG大派福利！
大晒火辣完美曲線
日前林詩枝在IG上載一輯超少布性感泳衣照及短片，大晒火辣完美曲線，再配上她一身古銅色的健康肌膚，非常吸睛！難怪電到一班網友暴動起哄：「鼻血都噴出來了」、「幫我叫救護車，所有的男人都缺氧」、「辣媽太誇張」、「生完仲可以咁Fit」等。
其實一向注重家庭生活的林詩枝，不時與妹妹林明禎合照，曾以開胸旗袍上陣「姊妹丼」、每年家庭旅行不時泳裝上身，模特兒出身的林詩枝甫士誘人，兩姊妹一向都好屈機，難怪網民每次看到都表示「我全部都要」！
性感旗袍「姊妹丼」賀新年！盡展激凸身材：
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