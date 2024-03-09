34歲大馬女神家姐林詩枝泳衣照曝光 網民瘋讚人妻人母依然吸like

「大馬女神」林明禎一直是社交媒體上的焦點人物，時常在社交平臺分享家庭生活點滴。林明禎家姐林詩枝（Brandy）同樣樣靚身材好，育有一女的她依然經常在社交平台大曬性感照片，最近一系列的泳衣照更成為網絡上的熱話。