林詩枝

34歲大馬女神家姐林詩枝泳衣照曝光 網民瘋讚人妻人母依然吸like

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「大馬女神」林明禎一直是社交媒體上的焦點人物，時常在社交平臺分享家庭生活點滴。林明禎家姐林詩枝（Brandy）同樣樣靚身材好，育有一女的她依然經常在社交平台大曬性感照片，最近一系列的泳衣照更成為網絡上的熱話。

34歲林明禎家姐林詩枝泳衣照派福利

林詩枝已步入34歲，身為人妻及人母的她，依然保持著令人稱羨的身材和容貌。近日，她在馬來西亞的沙灘上拍攝了一系列泳衣照，並在社交平臺上與粉絲分享，附上留言：「Happy 38 days #internationalwomensday！」。照片中的她身穿一件啡色泳衣，大膽展現低胸和露背的設計，性感指數爆表，瞬間成為網絡熱話。

（圖片來源：IG@brandy333nat）
（圖片來源：IG@brandy333nat）

網民熱烈反應 稱讚不斷

林詩枝的泳衣照一經發布，立即在網上引起了熱烈反響。粉絲和網民紛紛留言讚美，對她的美貌和身材保養表示讚嘆。許多人表示，即便是已為人妻人母，林詩枝依然散發著與妹妹林明禎相匹敵的吸引力，成為了不少人心中的女神。

34歲林詩枝用兩個月練成Fit爆身形

而林詩枝擁有姣好身形，並不是與生俱來，日前她於IG分享了一段影片，影片中的林詩枝穿著超短白色短裙，焦點則是上本身的裝扮，是白色比基尼再配上多條繩綁住身上，令人相當有遐想。林詩枝影片中擺出多款不同動作，她說因為最近用了兩個月時間戒掉酒精，因此練成這身形，林詩枝寫道：「以每天都這樣子嗎」。

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真係超Fit。（圖片來源：IG@ brandy333nat）
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不停扭動身體，展示兩個月訓練出來的身形。（圖片來源：IG@ brandy333nat）

女兒用手掂向佢胸前 林詩枝忍唔住爆笑

拍到最後，原來林詩枝女兒也在場，她的女兒在片中掂向林詩枝的胸前，令到佢自己都忍唔住笑，網民亦睇到心心眼：「我都想有個咁嘅媽媽」、「女兒很可愛」、「我可以每天看」。

林詩枝
網民都想做佢個女咁話。（圖片來源：IG@ brandy333nat）

猛料家姐嫁大馬富商

「大馬女神」林明禎擁有天使臉孔和魔鬼身材就係人都知，但原來其猛料胞姐林詩枝（Brandy）亦絲毫不比妹妹遜色。32歲的Brandy比明禎大一歲，在馬來西亞選美亞軍出身，現在是集模特兒、演員、歌手於一身的全能藝人，在大馬亦擁有不小的名氣。據知Brandy已經嫁人，老公是大馬林姓富商，身家超過20億港元，非常巴閉。二人婚後育有一女，雖然林詩枝已是人妻人母，但姣好身材絕對零走樣，更不時在IG大派福利！

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「大馬女神」林明禎擁有天使臉孔和魔鬼身材就係人都知，但原來其猛料胞姐林詩枝（Brandy）亦絲毫不比妹妹遜色。（圖片來源：IG@brandy333nat）
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32歲的Brandy在馬來西亞選美亞軍出身。（圖片來源：IG@brandy333nat）
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Brandy已經嫁人，老公是大馬林姓富商，身家超過20億，非常巴閉。（圖片來源：IG@brandy333nat）
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林詩枝雖然是人妻人母，但姣好身材絕對零走樣。（圖片來源：IG@brandy333nat）
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仲不時在IG大派福利。（圖片來源：IG@brandy333nat）

大晒火辣完美曲線

日前林詩枝在IG上載一輯超少布性感泳衣照及短片，大晒火辣完美曲線，再配上她一身古銅色的健康肌膚，非常吸睛！難怪電到一班網友暴動起哄：「鼻血都噴出來了」、「幫我叫救護車，所有的男人都缺氧」、「辣媽太誇張」、「生完仲可以咁Fit」等。

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林詩枝日前在IG上載一輯超少布性感泳衣照，大晒火辣完美曲線。（圖片來源：IG@brandy333nat）
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林詩枝擁有一身古銅色的健康肌膚。（圖片來源：IG@brandy333nat）
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林詩枝亦有拍片留倩影。（圖片來源：IG@brandy333nat）
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非常吸睛！（圖片來源：IG@brandy333nat）
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網民留言。（圖片來源：IG@brandy333nat）
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網民留言。（圖片來源：IG@brandy333nat）
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網民留言。（圖片來源：IG@brandy333nat）
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網民留言。（圖片來源：IG@brandy333nat）

其實一向注重家庭生活的林詩枝，不時與妹妹林明禎合照，曾以開胸旗袍上陣「姊妹丼」、每年家庭旅行不時泳裝上身，模特兒出身的林詩枝甫士誘人，兩姊妹一向都好屈機，難怪網民每次看到都表示「我全部都要」！

性感旗袍「姊妹丼」賀新年！盡展激凸身材：

大年初一祝賀大家 新年快樂 恭喜發財 一帆風順 萬事如意 最重要是身體健康 平平安安 🍊🍊 愛你們♥️

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兩姐妹在大馬賀歲片《新年泰瘋狂 》都有演出，今次一同上陣同大家拜年。（圖片來源：IG@brandy333nat）
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林明禎身高1.59米，大一年的姐姐身高就有 1.68米，一個長髮一個短髮，百貨應百客。（圖片來源：IG@brandy333nat）
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網友表示：姐妹都是女神😍😍（圖片來源：IG@brandy333nat）
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呢個「𢭃奶」甫士真係盡顯姐妹情深。（圖片來源：IG@brandy333nat）
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二人相差一歲，官方資料顯示身高相距10cm。明禎則以「細細粒」身型更獲粉絲喜愛。（圖片來源：IG@brandy333nat）

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圖片來源：Viu1HK畫面截圖、IG@brandy333nat、《魕》宣傳海報、林明禎IG

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