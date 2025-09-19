前天文台台長林超英｜爆黑雨警告誕生秘聞 認為「環保L」標籤是一種認同

前天文台台長林超英近日接受毛記電視訪問，竟親口爆出原來我們耳熟能詳的「黃雨、紅雨、黑雨」警告全由他一手構思，更首次披露設計時的驚人原意。面對坊間流傳「掛八號波要睇李嘉誠面色」的都市傳說，他更斬釘截鐵地一一破解，當被主持人東方昇問及如何看待「環保L」標籤時，更展現出高EQ回答。林超英在訪問中風趣幽默的解說和魔性的笑聲，更引來網民激讚，究竟這位前台長還分享了哪些不為人知的內幕？

林超英自爆黑雨警告誕生秘聞

現時深入民心的三色暴雨警告信號，原來誕生於1992年。林超英憶述，當時他擔任高級科學主任，有感於舊有的「水浸警告」名字「不夠威風」，警示作用不足，於是向時任台長提議改用顏色分級。他透露當初的構想是「黑雨就一年出一次，紅雨就一年出三次左右，黃雨就一年十次左右」，希望黑雨的嚴重程度能貼近八號風球。他更藉此澄清一大誤解，指黑雨的原意並非叫人放工，關鍵在於「停留在安全的地方」，避免在短時間強降雨期間移動造成危險。

解釋極端天氣海綿效應

對於近年黑雨頻繁出現，遠超「一年一次」的設計初衷，林超英直言：「其實世界真的變了。」他以「海綿效應」生動解釋，全球暖化令空氣溫度上升，能容納更多水氣，一旦觸發降雨，雨量便會像擠壓海綿般傾盆而下。同時，因「對流」現象增強，降雨範圍會縮小，導致雨勢更集中猛烈。他指出，天文台的一小時最高雨量紀錄已由他入行時約100毫米，增至現時迫近150毫米，警告未來世界將面臨更多「集中而勁的雨」。

斬釘截鐵否認掛波要問李嘉誠

對於坊間一直流傳，天文台發出颱風警告時需要考慮經濟效益，甚至要「問準李嘉誠」，林超英斷言：「一定是假的。在我任內，民間沒有人打電話找我，政府也沒有人打電話找我。」他強調天文台的決策三大原則是以科學為基礎、以服務為目的、以人民的生命為第一考慮，從不考慮股市等因素。他更直斥「貨櫃碼頭朋友有預先通知」的說法「絕對吹水」，並解釋現時提早預告改發八號風球，是為了避免大量市民同一時間湧入地鐵站造成危險。

回應「環保L」標籤：我當娛樂

林超英向來以身體力行推廣環保聞名，不開冷氣的生活方式更為他贏得「環保鬥士」的美譽。但同時亦有人為他貼上帶有嘲諷意味的「環保L」標籤。面對這些調侃，他非但沒有動氣，反而以幽默態度回應，將「環保L」重新解讀為「環保Leader」。他笑言：「我當娛樂，真的當一種娛樂。」他認為，即使有人喜歡唱反調，他們的言論某程度上也間接助長了環保訊息的傳播。更妙的是，他巧妙地重新定義這標籤：「環保L，環保Leader，ok，冇所謂。」林超英坦言，這對他來說是一種認同。

感謝同行者支持

林超英強調，自己並非為環保而刻意「死撐」，不開冷氣純粹是不想地球變得更熱，令遠方有人因自己的行為而受到更大傷害。他坦言自己也怕熱，並非完全不受高溫影響：「我都覺得熱，不過一身濕嘅時候，蒸發散熱。」他重申自己的原則是務實而非極端：「如果我受不了，我一定開冷氣，我不會死撐開空調，因為去到某個度數，尤其是我們歲數開始長，自己不知道冷熱，很容易出事。」他更分享，現在外出時經常遇到同樣不開冷氣的「同行者」，彼此心領神會，這份支持對他而言相當重要。

公開降溫秘訣

他亦大方分享在酷熱天氣下不開冷氣的科學方法，他指出香港天氣「濕熱」，汗水難以蒸發，因此感覺更熱。他的秘訣首先是白天用窗簾擋住陽光，其次是保持空氣流通，即使是劏房，只要安裝兩部抽氣扇製造氣流即可。他特別推薦使用一把約六英吋的USB風扇對著自己吹，並引用科學文章指：「你一買起，製造一個溫柔的氣流，有科學文章說，你的感覺會降低成4度。」他解釋這能加速汗水蒸發，即使室溫三十度，體感也能降至二十六度。

網民一面倒激讚內容有營養

林超英的訪問播出後，引起網民熱烈討論，紛紛留言大讚。有網友表示：「好鐘意林超英，以前啲高官真係真材實料，知道自己做緊啲乜，而且熱愛自己工作」、「言談間都聽得出林超英係有真材實料既人，講野唔會口窒窒，轉數快，唔會講到OVER哂太學術性。」 不少人欣賞他能將複雜科學簡單化：「林超英真係好適合教書，知識豐富，但又可以用好淺白嘅道理教識人，講嘢又風趣。」更有網友被他的熱誠感染：「完全感受到佢的熱情，超Pro」、「超英哥好有趣，魔性嘅笑聲好治癒，好欣賞佢身體力行推廣環保，佢真係影響到我開少咗冷氣。」其中一句「唔講以為佢係風扇打手😂笑死」的評論，更道出了他風趣貼地的一面。

林超英 天文台 由方東昇主持的節目《好睡好起》曾登門訪問有「科學怪人」之稱的前天文台台長兼環保鬥士林超英，了解「無冷氣之家」如何運作。（圖片來源：TVB《好睡好起》截圖）
林超英 天文台 《好睡好起》其中一集邀請到天文台前台長林超英擔任嘉賓，該單元在網絡上引起不少迴響。（圖片來源：TVB）
林超英 天文台 林超英曾公開「-$7」電費單，震驚網民。（圖片來源：林超英FB）
林超英 天文台 爆黑雨警告誕生秘聞（圖片來源：毛記電視）
林超英 天文台 爆黑雨警告誕生秘聞（圖片來源：毛記電視）
林超英 天文台 以幽默態度回應，將「環保L」重新解讀為「環保Leader」（圖片來源：毛記電視）
林超英 天文台 以幽默態度回應，將「環保L」重新解讀為「環保Leader」（圖片來源：毛記電視）
林超英 天文台 以幽默態度回應，將「環保L」重新解讀為「環保Leader」（圖片來源：毛記電視）
林超英 天文台 以幽默態度回應，將「環保L」重新解讀為「環保Leader」（圖片來源：毛記電視）
林超英 天文台 以幽默態度回應，將「環保L」重新解讀為「環保Leader」（圖片來源：毛記電視）
林超英 天文台 以幽默態度回應，將「環保L」重新解讀為「環保Leader」（圖片來源：毛記電視）
林超英 天文台 以幽默態度回應，將「環保L」重新解讀為「環保Leader」（圖片來源：毛記電視）
