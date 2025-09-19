前天文台台長林超英｜爆黑雨警告誕生秘聞 認為「環保L」標籤是一種認同

前天文台台長林超英近日接受毛記電視訪問，竟親口爆出原來我們耳熟能詳的「黃雨、紅雨、黑雨」警告全由他一手構思，更首次披露設計時的驚人原意。面對坊間流傳「掛八號波要睇李嘉誠面色」的都市傳說，他更斬釘截鐵地一一破解，當被主持人東方昇問及如何看待「環保L」標籤時，更展現出高EQ回答。林超英在訪問中風趣幽默的解說和魔性的笑聲，更引來網民激讚，究竟這位前台長還分享了哪些不為人知的內幕？