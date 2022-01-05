特首林鄭月娥宣布收緊社交距離措施 張敬軒演唱會、黃子華舞台劇場次延期

隨住本港社區或現Omicron隱形傳播鏈，為防止第五波疫情爆發，特首林鄭月娥於1月5日宣布於1月7日起收緊社交距離措施，為期14日直至1月20日，有大型活動及非必要聚會都要取消，當中包括正舉行中的張敬軒《The Next 20》演唱會。