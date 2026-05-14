《愛．回家》停播｜31歲港姐冠軍曬平安咭 網民急勸續牌原因超現實
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2022年港姐冠軍林鈺洧（Denice）前日在社交平台曬出一張建造業安全訓練證明書（俗稱「平安咭」），即時引爆網民討論。偏偏《愛．回家之開心速遞》昨日被演員親證將於7月停播，林鈺洧在帖文問大家應否續領牌照，網民即刻提醒她「一定要續」——因為隨時真係要落地盤開工。
林鈺洧曾參加《不可能任務》親身落地盤紮鐵釘板
林鈺洧這張平安咭並非道具，而是她早前參加綜藝節目《不可能任務》時，親自走入地盤體驗紮鐵、釘板、落石屎等高強度體力勞動後，憑實力考獲。當時她全程落手落腳，完全沒有港姐冠軍嬌氣，拼勁令在場工作人員及觀眾都刮目相看。平安咭將於2026年6月20日到期，她在帖文中感性寫道：「在劇中做羅拉，現實中，都係羅拉」，將《愛．回家之開心速遞》中搬貨賣力角色與自己真實一面完美結合。
《愛．回家之開心速遞》確認7月停播震驚劇迷
就在林鈺洧曬牌照翌日，《愛．回家之開心速遞》多位演員現身證實劇集將於7月起停播，並由新處境劇取代。《愛．回家》自2017年開播至今已接近9年，屬歷來最長壽處境劇之一，消息一出令大批劇迷感到不捨。林鈺洧自2024年加入劇組飾演「羅拉」一角，憑落力演出成功入屋，如今劇集即將落幕，她的演藝前路亦成為網民關注焦點。
星二代出身2022年奪港姐冠軍踏入演藝圈
林鈺洧是前TVB小生林俊賢的女兒，自小帶有「星二代」光環。2022年她參選香港小姐並一舉奪冠，其後加入TVB發展演藝事業。2024年她加入《愛．回家之開心速遞》劇組，飾演性格爽朗、經常搬貨做體力勞動的「羅拉」，戲份逐漸增多，2026年4月更有報導指她正處於「上位」階段。如今她在社交平台展示平安咭，證明自己戲裏戲外都是同一個硬淨女生。
網民力勸林鈺洧續牌笑言隨時要轉行落地盤
帖文一出，網民反應極為熱烈。不少人大讚她「有姿勢有實際」，認為平安咭是演藝圈中少有的「硬實力」象徵。更有網民留言笑言：「《愛．回家》都停播喇，平安咭一定要續！隨時要落地盤搵食」、「港姐都有硬實力，其他藝人自愧不如」。亦有人認真建議她保留牌照作為紀念，畢竟這張證書背後代表的汗水與拼勁，比任何獎座都來得實在。
資料或影片來源：原文刊於新假期