《愛．回家》停播｜31歲港姐冠軍曬平安咭 網民急勸續牌原因超現實

2022年港姐冠軍林鈺洧（Denice）前日在社交平台曬出一張建造業安全訓練證明書（俗稱「平安咭」），即時引爆網民討論。偏偏《愛．回家之開心速遞》昨日被演員親證將於7月停播，林鈺洧在帖文問大家應否續領牌照，網民即刻提醒她「一定要續」——因為隨時真係要落地盤開工。